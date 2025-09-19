Trump y Xi acuerdan por teléfono los detalles sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos

Donald Trump y Xi Jinping, durante un encuentro bilateral en el marco de una reunión del G20 en Osaka (Japón), en junio de 2019.

Trump y Xi Jinping acercan posturas para mantener activa la red social TikTok en Estados Unidos. El presidente chino ha asegurado este viernes que Washington debería dejar de imponer aranceles unilaterales, pero que acoge con satisfacción las negociaciones sobre TikTok, según un resumen de la llamada de los líderes realizada el viernes por los medios estatales chinos.

En un comunicado oficial recogido por la agencia Reuters, Xi ha calificado la primera llamada en tres meses entre ambos como positiva y constructiva. No obstante, ha dejado abierta la duda sobre si ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre el futuro de la aplicación de videos cortos TikTok.

"Sobre TikTok, Xi afirmó que la postura de China es clara: el gobierno chino respeta la voluntad corporativa y da la bienvenida a las empresas para que negocien con base en las reglas del mercado para alcanzar una solución que sea coherente con las leyes y regulaciones chinas y un equilibrio de intereses", según el resumen de la reunión publicado en la agenda oficialista Xinhua. De este modo, el presidente chino ha aseverado este viernes a su homólogo estadounidense que Washington "debe evitar adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales".

Por su parte, el presidente estadounidense ha reiterado a través de su red social Truth Social que la conversación ha sido "muy productiva". "Avanzamos en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok", ha asegurado.

Asimismo, ha anunciado que se reunirá cara a cara con el presidente Chino en la próxima Cumbre de APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Corea del Sur, que tendrá lugar del 31 de octubre al 1 de noviembre. Asimismo, ha agregado que irá a China a principios del próximo año y que Xi "vendrá a Estados Unidos en el momento apropiado". "La llamada fue muy buena, volveremos a hablar por teléfono, agradeceremos la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en APEC", ha concluido.

TikTok hasta el 16 de diciembre, por lo menos

A falta de conocerse detalles sobre el mencionado marco, el presidente estadounidense amplió esta misma semana el plazo por cuarta vez, hasta el próximo 16 de diciembre, para que TikTok pueda operar en suelo estadounidense. En 2024, el Congreso estableció que para que la red social opere en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

Tal y como publica Efe, la Casa Blanca ha dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, que se cree que podría estar encabezada por Oracle, Silver Lake y el fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz.