Cientos de medios se suman a una acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza

Un cartel con un chaleco protector de prensa que dice "Se está suprimiendo la verdad", en una protesta sobre Gaza en Londres, el 2 de mayo de 2025.

Más de 200 medios de comunicación de 50 países, decenas en España, se suman este lunes a la movilización global, impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.

Además los trabajadores de los medios y sus órganos de representación están llamados a secundar un minuto de silencio este lunes a las 12:00 horas del mediodía a la puerta de sus sedes o en las redacciones.

"Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", es el mensaje propuesto por RSF a los medios que pueden publicar en diferentes versiones (en portada o 'banner' en versión digital, con pantalla en negro para televisiones y voz en off o metrónomo para las radios).

En España, el llamamiento se hace en coordinación con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la red de colegios profesionales, la Asociación de Prensa de Madrid, el Col.legi de Periodistes de Catalunya, la Confederación Española de Sindicatos de Periodistas, UGT, CCOO, los comités de empresa y consejos de redacción de los diferentes medios.

"Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", es el mensaje propuesto, además de un texto en el que el medio explica que "se une a la iniciativa global para exigir el fin de la masacre y el acceso de la prensa extranjera a la Franja".

Un hombre sostiene el equipo utilizado por el camarógrafo palestino Hussam al-Masri, colaborador de Reuters, tras ser asesinado en el ataque de ayer de Israel. Hatem Khaled / Reuters

Para la prensa escrita, propone publicar el mensaje en portada o un 'banner' en su versión digital, o bien, apoyar la iniciativa con contenido informativo y/o editorial en páginas interiores.

Para los medios digitales o las versiones digitales de los medios tradicionales, se puede incluir un 'banner' en la página de inicio con el mensaje y reforzar con contenido informativo y/o editorial.

Para la televisión, la organización plantea difundir una pantalla en negro (o con los elementos gráficos que se prefiera) con el mensaje sugerido, mientras que las emisoras de radio pueden difundir una voz en off, un metrónomo, un contador o un “mic check” acompañado de la frase.

Los medios que participen pueden además difundir el contenido en las redes sociales, y propone una etiqueta: #ProtectJournalistsInGaza #LetReportersIntoGaza

Según publica Reporteros Sin Fronteras en su web, decenas de medios españoles se han sumado, entre ellos, RTVE; 'El País' (contenido editorial), EiTB, Prensa Ibérica (contenido editorial en todas sus cabeceras); La Sexta, 'ElDiario.es', 'Público'; Agencia EFE; Revista 5W, InfoLibre, El Salto o 'El Heraldo de Aragón'. El HuffPost se sumará con contenido al respecto a lo largo de esta jornada especial.

Entre los internacionales, están, entre otros, Al Jazeera (Qatar); 'The Independent' (Reino Unido); Mediapart (Francia); 'Der Frietag' (Alemania); 'Le Soir' (Bélgica); 'La Libre Belgique' (Bélgica); New Bloom (Taiwán); Photon Media (Hong Kong); 'Media Today' (Corea del Sur); 'Il Dubbio' (Italia) o Agència Pública (Brasil).

La iniciativa llega después de que en solo diez meses al menos 250 periodistas hayan sido asesinados por el ejército israelí en este enclave, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna.