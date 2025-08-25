Tres periodistas asesinados, uno de Reuters y otro de Al Jazeera, en un ataque israelí a un hospital de Gaza

Tres periodistas murieron, entre ellos un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters y otro de la cadena catarí Al Jazeera, en el ataque este lunes al hospital Nasser de Gaza, que dejó al menos catorce fallecidos, según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.

Se trata, según Sanidad, de Hossam Al Masri (Reuters), Mohamed Salama (Al Jazeera) y Mariam Abu Daqqa.

El ataque se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas entre los que estaban Hossam Al Masri, que trabajaba como independiente para la agencia de noticias Reuters; Mohamed Salama, camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera, y Mariam Abu Daqqa, que trabajaba como independiente para agencias de noticias y televisiones internacionales.

"El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", informó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, que reportó "numerosos heridos".

Con estos últimos periodistas asesinados, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a, al menos, 240, en una lista que incluye a periodistas, 'influencers' y otros creadores de contenido.

Consultado sobre el asunto por EFE, el Ejército israelí respondió que "está averiguando" lo ocurrido.

En mayo de 2025, Naciones Unidas verificó de forma independiente el asesinato de 211 periodistas en Gaza, incluidas 28 mujeres, desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza tras los ataques del 7-0. Además, al menos 49 periodistas palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes, según la Comisión Palestina de Detenidos y Exdetenidos.

En septiembre de 2024, Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó una cuarta denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra cometidos por el Ejército israelí en Gaza. "La protección de los periodistas empieza por la lucha contra la impunidad", señala la organización. Sus denuncias se basan en un amplio conjunto de investigaciones e informaciones recogidas por sus corresponsales y otras fuentes sobre el terreno, a pesar del bloqueo y los graves problemas de comunicación que asolan Gaza.