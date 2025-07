Doble violación rusa por mar y por aire de sendos países OTAN: se buscan explicaciones

Eduard Kryzhanivskyi / Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Global Images Ukraine / Getty Images

El ministro de Asuntos Exteriores estonio, Margus Tsahkna, anunció este lunes que ha convocado al encargado de negocios ruso en Tallín para protestar formalmente por la intrusión de un navío de la guardia fronteriza rusa en sus aguas territoriales. "El 26 de julio, un buque de la guardia fronteriza rusa entró sin permiso en aguas territoriales estonias", escribió en X.

"Hoy, el Ministerio de Exteriores de Estonia convocó al encargado de negocios ruso para protestar formalmente por esta violación seria e inaceptable de nuestra frontera marítima", agregó.

De acuerdo con la televisión pública ERR, los hechos se produjeron cerca de la isla de Vaindloo en el Golfo de Finlandia y la embarcación rusa permaneció durante casi 35 minutos en aguas estonias. Este es el primer incidente de este tipo en lo que va de año, según este medio, aunque toda la zona está con en alma en vilo ante una posible internacionalización de la invasión rusa de Ucrania, aunque sea de forma accidental.

En abril, Estonia interceptó temporalmente un petrolero perteneciente según el país báltico a la flota en la sombra rusa, a lo que siguió una incursión en el espacio aéreo estonio de un caza ruso para "comprobar la situación", según denunció entonces Tsahkna.

No es el único casos sospechoso denunciado en estas horas en suelo OTAN, porque las Fuerza Armadas lituanas acercaron también lunes sus sistemas de defensa antiaérea a la frontera con Bielorrusia ante cualquier nueva violación del espacio aéreo lituano, después del ingreso la pasada madrugada de un objeto, posiblemente un dron ruso, desde el país vecino, según informó el jefe de las Fuerzas Armadas lituanas, Raimondas Vaikšnoras, citado por los medios.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis lituano confirmó a EFE la incursión de un dron y precisó que el aparato aéreo no tripulado sobrevoló Vilna y que se está buscando dónde podría haberse estrellado.

Residentes habían informado en redes sociales de un ruido de motores y compartieron imágenes de un objeto volador captado con sus teléfonos móviles.

No obstante, el ministro del Interior, Vladislavas Kondratovičius, afirmó que el dron, que a media tarde del lunes todavía no había sido localizado, no supone una amenaza para Lituania.

El incidente se produjo poco más de dos semanas después de que otro dron, que se determinó que era un réplica destinada a confundir a las defensas aéreas ucranianas, se estrellara en el interior de Lituania, cerca de la frontera con Bielorrusia, tras ingresar aparentemente desde Ucrania. El hecho de que este país sea un satélite ruso y fuera empleado para lanzar la "operación militar especial" del 24 de febrero de 2022 sobre Ucrania hace temer constantemente por los movimientos al otro lado.

La ministra de Defensa lituana, Dovilė Šakalienė, señaló en declaraciones a los medios que el dron probablemente se vio afectado por las contramedidas de defensa aérea sobre Ucrania y pasó a sobrevolar Bielorrusia hasta Lituania tras perder su programación de guiado.

También hubo reportes sobre la presencia de un dron cerca de Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania, a más de 100 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

En otoño pasado, un dron armado del tipo Shahed voló más de 80 kilómetros hacia la vecina Letonia y cayó en una zona boscosa cercana a un pueblo, donde su ojiva fue destruida por especialistas del ejército letón.