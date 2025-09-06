El alcalde gasta 150.000 euros en equipar su ciudad con apenas 16 ordenadores totalmente obsoletos y desfasados

La nueva alcaldesa de un municipio de Filipinas se topó con una factura de la administración anterior con la que no podía dar crédito: 10 millones de pesos filipinos (más de 150.000 euros) por 16 ordenadores desfasados.

La compra había sido aprobada y pagada por su predecesor, Darwin Bajada, según ha informado el medio JeuxVideo.com. "El precio es realmente alto, y ni siquiera se ha probado si funciona o no, pero el ex alcalde Bajada pagó de inmediato", aseguró la nueva alcaldesa, Sally A. López.

Al examinar el loto adquirido más de cerca se descubrió que las máquinas estaban equipadas con procesadores Intel de 11.ª generación, "una arquitectura lanzada en 2021 y que ya está bastante desfasada", según ha remarcado el mismo medio.

Estos vienen acompañados, además, de componentes genéricos, como teclados y ratones de gama de entrada (un combo Jedel G17 que se puede encontrar por menos de 5 euros) y monitores de la marca Fonudar, cuyos precios oscilan entre los 15 y los 70 euros.

Según los expertos en teconología de Tom's Hardware, a los que cita el medio francés, el precio de los componentes se estima en unos 775 dólares, unos 661 euros. Mientras, el precio real de los 16 ordenadores debería haber sido de unos 12.400 dólares, algo más de 10.500 euros.

Estas cifas están muy lejos de los 150.000 euros gastados por la administración anterior.