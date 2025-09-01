El avión en el que viajaba Von der Leyen tuvo que aterrizar de emergencia debido a interferencias rusas en el GPS

Un supuesto ataque de interferencia por parte de Rusia ha provocado la desactivación de los servicios de navegación GPS en un aeropuerto búlgaro. Como consecuencia, ha informado Financial Times, un avión que trasladaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se vio obligado a aterrizar en Plovdiv el domingo usando mapas de papel para orientarse.

El incidente tuvo lugar el domingo por la tarde, cuando la aeronave que volaba desde Varsovia se aproximaba a la ciudad central búlgara. Tres funcionarios con conocimiento del caso revelaron al medio británico que se trató de una operación de interferencia electrónica atribuida a Rusia.

"El GPS de toda el área del aeropuerto se oscureció", explicó uno de ellos, añadiendo que, tras dar vueltas durante una hora, el piloto decidió aterrizar de manera manual. "Fue una interferencia innegable", añadió.

La Autoridad de Servicios de Tráfico Aéreo de Bulgaria confirmó el suceso en un comunicado enviado al Financial Times. "Desde febrero de 2022, ha habido un aumento notable en las interferencias [de GPS] y recientemente en la suplantación de identidad", indicó el organismo. "Estas interferencias interrumpen la recepción precisa de las señales [GPS], lo que genera varios desafíos operativos para las aeronaves y los sistemas terrestres".

