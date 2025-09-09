El brazo armado de Hamás se atribuye el ataque de este lunes en Jerusalén

Equipos en el lugar de los hechos tras un ataque armado en el cruce de Ramot, a la entrada de Jerusalén Este.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del grupo islamista Hamás, se ha atribuido este martes la responsabilidad del ataque del lunes contra una parada de autobús que causó seis muertos en Jerusalén.

En un mensaje compartido en sus canales, el grupo ha dicho que el ataque demuestra que todos los "intentos fallidos de secar las fuentes de la resistencia" por parte de Israel solo tendrán como resultado "el derramamiento de sangre" de soldados y "colonos criminales".

El ataque del lunes, en el que dos palestinos de Cisjordania ocupada abrieron fuego contra una parada de autobús, se produjo cerca de dos asentamientos israelíes en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada oficialmente en 1980 por las autoridades israelíes, en una decisión no reconocida por la ONU.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y un civil armado.

Según las Brigadas Al Qasam, los intentos de Israel de generar un "estado de disuasión" a través del castigo colectivo no están funcionando. "Estos intentos miserables solo servirán como mecha para una explosión general", ha advertido el grupo islamista.

Tras el ataque, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo que había ordenado un "cierre total" de la localidad de la que provenían ambos atacantes.

Y este martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que revocará los permisos de trabajo a los residentes de la zona de la que provenían ambos palestinos y demolerá los edificios considerados "ilegales" por Israel.

