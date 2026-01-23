Trump vuelve a aparecer con un gran moratón en la mano... y su explicación no puede ser más Trump

El presidente Donald Trump, con un moratón en la mano durante su intervención en el Foro de Davos en Suiza el 22 de enero de 2026.

No hacía falta mucha agudeza visual este jueves para darse cuenta de que Donald Trump, quien este jueves intervino en el Foro de Davos que se está celebrando en Suiza, tenía un gran moratón en el dorso de su mano izquierda.

Lejos de ser algo anecdótico, esto alcanza la categoría de noticia porque, no sólo no coincidía con marcas de apretones de manos, como se ha llegado a argumentar, sino que desde hace meses se lleva observando que estos cardenales son recurrentes y él mismo ha tenido que salir al paso de los rumores sobre su salud.

En esta ocasión, le ha quitado hierro atribuyendo la marca a un golpe que se dio con una mesa durante el acto de lanzamiento de la llamada Junta de Paz para Gaza.

Fue precisamente en el viaje de vuelta hacia Washington cuando un periodista le preguntó a bordo del Air Force One si estaba bien, a propósito del moratón.

"Estoy muy bien. Me golpeé con una mesa y me puse un poco de, ¿cómo se llama?, crema. Me golpeé", defendió el presidente estadounidense.

Primer plano de las manos de Donald Trump, con un visible moratón, en el Foro de Davos el 22 de enero de 2026. Getty Images

Trump, de 79 años, aprovechó para defender su hábito de tomar aspirina muy por encima de las dosis recomendadas [disclaimer, por favor, que nadie lo haga sin consultar con su médico].

"Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no lo hagan si no quieren tener un pequeño hematoma", soltó el mandatario, reduciéndolo a un mero efecto secundario.

Hace unos días, una entrevista con The Wall Street Journal, Trump defendió que su salud está perfecta y fue ahí cuando se explayó sobre su querencia por la aspirina, medicamento que lleva tomando 25 años en dosis disparadas.

Como contó, toma 325 miligramos al día, en lugar de los 81 que podrían llegar a estar recomendados (y siempre, nunca es suficiente la insistencia, bajo la pauta de un profesional de la salud).

Trump también admitió que en ocasiones se tapa esos moratones (a los que es más proclive por tomarla) con maquillaje: "Es fácil de aplicar, se pone en 10 segundos".