Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un psicólogo estadounidense realiza un diagnóstico psicológico a Donald Trump y lo define con estas dos palabras
Virales
Virales

Un psicólogo estadounidense realiza un diagnóstico psicológico a Donald Trump y lo define con estas dos palabras 

El exprofesor de la Universidad John Hopkins, John Gartner, lo compara con el dictador alemán, Adolf Hitler. "Están cortados por el mismo patrón", asegura. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
AYLESBURY, ENGLAND - SEPTEMBER 18: U.S. President Donald Trump attends a press conference with UK Prime Minister Keir Starmer (not pictured) at Chequers at the conclusion of a state visit on September 18, 2025 in Aylesbury, England. This is the final day of President Trump’s second UK state visit, with the previous one taking place in 2019 during his first presidential term. (Photo by Leon Neal/Getty Images)Leon Neal

El psicólogo estadounidense y exprofesor de la Universidad John Hopkins, John Gartner, ha realizado un diagnóstico psicológico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha definido como un "narcisista psicológico", rasgo que comparte con dictadores como Adolf Hitler, tal y como ha explicado. 

"Cuando comparo a Trump con Hitler... es que están cortados por el mismo patrón y tienen el mismo trastorno de personalidad", ha señalado el experto en salud mental, que apunta a que el mandatario estadounidense probablemente tenga un "trastorno de personalidad raro y grave llamado narcisismo maligno". 

Esto le llevaría a creerse por encima de todos, algo que el republicano ha demostrado en más de una ocasión, como cuando mandó callar a una periodista llamándole "cerdita", cuando dijo que los manifestantes de Nueva York eran gente "fea" o cuándo se burla de otros líderes, como ocurrió hace apenas unos días con su homólogo francés, Emmanuel Macron. 

El hecho de que el presidente republicano actúe así puede ser peligroso, tal y como afirma Hopkins, pues puede llevar a imponer realidades falsas y a contagiar al resto de la población la psicosis. "Es cuando un narcisista maligno toma el control de su sociedad y establece un nuevo conjunto de normas. Establece una nueva realidad a través de la propaganda y básicamente lleva a todo el país a su psicosis", explica el psicólogo.  

Respecto a sus desvaríos y su aparente falta de memoria, como cuando confundió Azerbaiyán y Albania con Armenia, el experto cree que es debido a "una manifestación de patología y deterioro cognitivo". La explicación del psicólogo estadounidense ha sido compartida por 'La Sexta', así como por varios usuarios en 'X', como @lagrima75, quien ha querido comentar la intervención del experto.

"Según John Gardner, psicólogo y profesor de la Universida John Hopkins, Trump presenta narcisismo maligno, el mismo patrón que los dictadores más sangrientos del siglo XX. Le hace creerse por encima de todo y de todos, imponer realidades falsas y arrastrar al país a su psicosis", señala la usuaria en la publicación, donde acumula más de 60.000 reproducciones.

La tríada oscura de la personalidad 

Esto también lo explican en nuestra versión italiana, donde el periodista Juan Fiegener advierte de los peligros que la salud mental del presidente puede tener sobre la población y apunta a una tríada oscura de la personalidad (Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía).

"La psicología del presidente expone a Estados Unidos y al mundo a enormes riesgos. También porque tiene en sus manos todos los resortes del poder. Y, por su propia voluntad, no hay adultos en la sala que puedan controlarlo", alerta el comunicador, que se basa en un estudio publicado de 2019. 

"Trump los superó a todos en varias categorías, destacando especialmente en los tres rasgos que caracterizan a la Tríada Oscura. Obtuvo una alta puntuación en narcisismo, definido por un profundo deseo de admiración y atención de los demás; en psicopatía, caracterizada por la falta de remordimiento y la insensibilidad; y en maquiavelismo, definido como el deseo de lograr un resultado a toda costa", sentencia el mismo. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 