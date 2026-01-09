Un psicólogo estadounidense realiza un diagnóstico psicológico a Donald Trump y lo define con estas dos palabras 

El psicólogo estadounidense y exprofesor de la Universidad John Hopkins, John Gartner, ha realizado un diagnóstico psicológico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha definido como un "narcisista psicológico", rasgo que comparte con dictadores como Adolf Hitler, tal y como ha explicado.

"Cuando comparo a Trump con Hitler... es que están cortados por el mismo patrón y tienen el mismo trastorno de personalidad", ha señalado el experto en salud mental, que apunta a que el mandatario estadounidense probablemente tenga un "trastorno de personalidad raro y grave llamado narcisismo maligno".

Esto le llevaría a creerse por encima de todos, algo que el republicano ha demostrado en más de una ocasión, como cuando mandó callar a una periodista llamándole "cerdita", cuando dijo que los manifestantes de Nueva York eran gente "fea" o cuándo se burla de otros líderes, como ocurrió hace apenas unos días con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

El hecho de que el presidente republicano actúe así puede ser peligroso, tal y como afirma Hopkins, pues puede llevar a imponer realidades falsas y a contagiar al resto de la población la psicosis. "Es cuando un narcisista maligno toma el control de su sociedad y establece un nuevo conjunto de normas. Establece una nueva realidad a través de la propaganda y básicamente lleva a todo el país a su psicosis", explica el psicólogo.

Respecto a sus desvaríos y su aparente falta de memoria, como cuando confundió Azerbaiyán y Albania con Armenia, el experto cree que es debido a "una manifestación de patología y deterioro cognitivo". La explicación del psicólogo estadounidense ha sido compartida por 'La Sexta', así como por varios usuarios en 'X', como @lagrima75, quien ha querido comentar la intervención del experto.

"Según John Gardner, psicólogo y profesor de la Universida John Hopkins, Trump presenta narcisismo maligno, el mismo patrón que los dictadores más sangrientos del siglo XX. Le hace creerse por encima de todo y de todos, imponer realidades falsas y arrastrar al país a su psicosis", señala la usuaria en la publicación, donde acumula más de 60.000 reproducciones.

La tríada oscura de la personalidad

Esto también lo explican en nuestra versión italiana, donde el periodista Juan Fiegener advierte de los peligros que la salud mental del presidente puede tener sobre la población y apunta a una tríada oscura de la personalidad (Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía).

"La psicología del presidente expone a Estados Unidos y al mundo a enormes riesgos. También porque tiene en sus manos todos los resortes del poder. Y, por su propia voluntad, no hay adultos en la sala que puedan controlarlo", alerta el comunicador, que se basa en un estudio publicado de 2019.

"Trump los superó a todos en varias categorías, destacando especialmente en los tres rasgos que caracterizan a la Tríada Oscura. Obtuvo una alta puntuación en narcisismo, definido por un profundo deseo de admiración y atención de los demás; en psicopatía, caracterizada por la falta de remordimiento y la insensibilidad; y en maquiavelismo, definido como el deseo de lograr un resultado a toda costa", sentencia el mismo.