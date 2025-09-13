El Ejercitó israelí ocupa la casa de un cineasta palestino ganador de un Oscar

El cineasta y ganador del Óscar, Basilea Adra, interviene en el encuentro "Alto al Genocidio, Palestina Libre". El evento está organizado por el partido Sumar y el grupo La Izquierda para denunciar la situación del pueblo palestino en Gaza y protestar contra las acciones de Israel en el conflicto. (Foto de Marcos del Mazo/LightRocket vía Getty Images)

El ejército de Israel ha ocupado este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land', según ha informado a EFE uno de los codirectores del largometraje.

"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", afirmó a EFE el codirector israelí Yuval Abraham.

La vivienda de Adra, situada en la aldea de Al Tuwani, en la región de Masafer Yatta, fue allanada por las fuerzas israelíes, que buscan al cineasta, quien se encuentra en paradero desconocido. A pesar de la gravedad del suceso, el Ejército israelí no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente hasta el momento.

Cabe destacar que el pasado 28 de julio, otro ataque de colonos en Masafer Yatta resultó en la muerte del activista y colaborador de la película 'No Other Land', Odeh Hadalin, quien fue asesinado por el disparo de un colono, identificado como Yinon Levi.

El documental, que abarca el período entre 2019 y 2023, retrata las repetidas demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras en la región por parte del Ejército israelí, así como la expulsión forzosa de los palestinos de sus hogares.

