El exasesor de Trump se entrega a las autoridades tras su imputación por manejo indebido de documentos clasificados

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El exasesor de seguridad nacional John Bolton participa en el Foro John F. Kennedy Jr., en la Universidad de Harvard /(Cambridge, Massachusetts), el 29 de septiembre de 2025.Brian Snyder / REUTERS

El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, se ha entregado este viernes a las autoridades judiciales, tal y como estaba previsto, después de haber sido imputado en la jornada de ayer por mal manejo de información clasificada, algo que a día de hoy sigue negando. 

Y es que, el exaliado de Trump (ahora enemigo) está acusado de ocho cargos por trasmitir información de defensa nacional, así como a diez cargos por retenerla. Según la CNN el exasesor utilizaba supuestamente su correo para redactar resúmenes diarios sobre su trabajo en la Casa Blanca, como si de un diario personal se tratase, al mismo tiempo que trabajaba como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Trump. 

De hecho, tras estallar el escándalo, el líder republicano se mostró algo decepcionado y afirmó desconocer dichos detalles. "No sabía eso. Pero creo que es una mala persona. Qué lástima. Así van las cosas", declaró Trump en aquel momento. La investigación, según afirmó el director del FBI, Kash Patel, reveló que Bolton "supuestamente trasmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal".

Con Bolton, ya van tres exaltos funcionarios críticos con Trump a los que se le han abierto acusaciones en menos de un mes: el exdirector del FBI, James Comey, la fiscal general de Nueva York, Letititia James, y, ahora, el exasesor de seguridad nacional, John Bolton.

