El impresionante campo de golf tan extenso que acaba abarcando dos países y dos zonas horarias diferentes

A ambos lados de la frontera entre Finlandia y Suecia se ubica uno de los campos de golf más inusuales del mundo. El Campo de Golf Green Zone, ubicado cerca del Círculo Polar Ártico, cuenta con 18 hoyos, nueve situados en territorio finlandés y nueve en terreno sueco. Esto supone que en una misma partida los jugadores se desplazan por ambos países, atravesando incluso dos husos horarios diferentes.

El campo de Green Zone se extiende en las ciudades fronterizas de Tornio (Finlandia) y Haparanda (Suecia), atravesando para ello el río Torne, que separa ambos Estados. La diferencia horaria entre ambos, ya que Finlandia está una hora por delante de Suecia, hace que, incluso, un buen drive a través del río puede hasta viajar en el tiempo, según ha destacado el medio británico Daily Express.

El campo, también conocido como The Torino Golf Club, ha albergado torneos transfronterizos y las banderas de los greens muestran los colores de ambas naciones desde su inauguración en la de década de los 2000. Pero su situación de doble nacionalidad no es la única curiosidad que presenta.

En verano, cuando el sol no se pone, es posible jugar las 24 horas del día, incluso bajo el fenómeno del sol de medianoche, una experiencia que atrae a golfistas aventureros de todo el mundo. Mientras, en invierno, cuando la nieve cubre por completo el campo, el club se reinventa con competiciones de snow golf. En estos casos los greens son reemplazados por whites compactados y las bolas don de color naranja para distinguirlas en mitad de la nieve.

Este no es el único campo de golf con características únicas. El de Uummannaq, en Groenlandia, se juega en un glaciar, mientras que el campo de golf Merapi, en Indonesia, está situado en la base de un volcán activo. El campo de golf más largo del mundo es del de Nullarbor Links, situado a lo largo de 1.365 kilómetros de la autopista Eyre, en la costa sur de Australia.