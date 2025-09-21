El jefe del servicio de espionaje británico lanza un recado a Putin sobre la guerra: "Ha mordido más de lo que puede masticar"

El jefe del servicio de espionaje británico, el MI6, Richard Moore, ha lanzado un duro recado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania que no habrá sentado nada bien en Moscú.

Según ha informado la agencia Associated Press, Moore ha señalado que no existe "ninguna prueba" de que Putin tenga entre sus planes negociar la paz en Ucrania y justificó que Putin "nos está engañando".

"Busca imponer su voluntad imperial por todos los medios a su disposición. Pero no puede tener éxito. Francamente, Putin ha mordido más de lo que puede masticar. Pensó que iba a obtener una victoria fácil. Pero él, y muchos otros, subestimaron a los ucranianos", ha explicado.

El jefe del MI6 también ha explicado que la actitud del Kremlin con la guerra en Ucrania está "hipotecando el futuro" de Rusia. "Putin ha tratado de convencer al mundo de que la victoria rusa es inevitable. Pero miente. Le miente al mundo. Le miente a su pueblo. Quizás incluso se mienta a sí mismo", ha razonado en la conferencia de prensa.

Un portal en la 'dark web' para reclutar espías

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han puesto en marcha un portal en la dark web con el objetivo de facilitar el reclutamiento de espías con el objetivo de reforzar la seguridad nacional, un proyecto que tiene entre sus principales objetivos sumar a sus filas a informantes rusos.

La plataforma de mensajería Silent Courier (mensajero silencioso) busca facilitar las labores del servicio de Inteligencia exterior, conocido como MI6, a la hora de reclutar agentes, según el Ministerio de Exteriores británico, que ha afirmado que se buscará el reclutamiento de personal en Rusia y otras partes del mundo.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha subrayado en declaraciones previas al lanzamiento de 'Mensajero Silencioso' que "la seguridad nacional es el primer deber de cualquier gobierno y el pilar del Plan para el Cambio del primer ministro (Keir Starmer)", según ha informado la cadena de televisión británica BBC.