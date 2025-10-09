El ministro más ultra del ya de por sí Gobierno ultra de Israel rechaza el plan de Trump y aboga por continuar con el asedio

Bezalel Smotrich es el ministro más ultra del ya de por sí Gobierno ultra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Como era de esperar, Smotrich no ha tardado en mostrar su rechazo al plan de Donald Trump y ha pedido continuar con el asedio a la Franja de Gaza "inmediatamente después de que los secuestrados regresen a casa". Smotrich ha dejado claro que su formación, el Partido Sionista Religioso, de extrema derecha, votará en contra del acuerdo alcanzado entre Hamás e Israel.

Para el ministro de Finanzas israelí, a quien España ha prohibido su entrada en el país, no debe llevarse a cabo ningún acuerdo de "secuestrados a cambio de detener la guerra". "El Estado de Israel seguirá esforzándose con todas sus fuerzas para erradicar verdaderamente a Hamás y desmilitarizar verdaderamente Gaza para que ya no represente una emanaza para Israel", ha escrito en redes sociales.

En su opinión, Israel no debe regresar "a los conceptos del 6 de octubre" ni entregarse "al silencio artificial, los abrazos políticos y las ceremonias sonrientes mientras hipoteca su futuro y paga un precio terrible". Por todo ello, se ha posicionado totalmente en contra de una intermediación internacional para poner fin al genocidio. "Es una obligación garantizar que no volvamos al camino de Oslo", ha dicho en referencia al pacto de 1993.

Smotrich llegó a asegurar en una ocasión que era "justificado y moral" dejar morir de hambre y sed a los dos millones de habitantes de Gaza para así lograr la liberación de los rehenes israelíes, unas palabras que provocaron la condena hasta de Naciones Unidas por incitar "al odio hacia civiles inocentes".

Además de la prohibición de entrar en España, Smotrich es uno de los ministros sancionados por varios Gobiernos internacionales como Reino Unido, Canadá o Australia, entre otras cosas por ser el ideólogo de la expansión de los asentamientos ilegales por Cisjordania.

Hace apenas unos días, y mientras Donald Trump aseguraba estar negociando un plan de paz para Gaza, Smotrich aseguró que Gaza era una "mina de oro inmobiliaria" y avanzó que había sobre la mesa "un plan de negocios para la Franja sobre la mesa del presidente Trump". "Hemos completado la fase de demolición. Ahora tenemos que construir", dijo.