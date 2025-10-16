El parlamento griego aprueba ampliar la jornada laboral hasta las 13 horas diarias

El Parlamento de Grecia aprobó este jueves un proyecto de ley presentado por el Gobierno conservador que puede extender la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias, una reforma que provocó duras reacciones por parte de los sindicatos y la oposición de izquierdas.

El proyecto fue aprobado gracias a los votos a favor de la conservadora Nueva Democracia, partido del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, mientras que toda la oposición votó en contra, excepto el izquierdista Syriza, que se retiró de la votación para "no legalizar con su voto" lo que calificó como una "ley monstruosa".