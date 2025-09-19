En Reino Unido descartan España como país para jubilarse y se van a la alternativa con "300 días de sol"

Tras toda una vida en un país frío, lluvioso y con un elevado coste de vida, muchos británicos sueñan con pasar su jubilación en un lugar cálido, accesible y con una buena calidad de vida. Hasta ahora, España era uno de los destinos predilectos porque ofrecía todas estas demandas.

Sin embargo, Express.co les sugiere considerar cambiar a nuestro país por otro muy cercano: "Con un promedio de 300 días de sol al año, ciudades multiculturales y hermosos paisajes rurales costeros, Portugal se ha alzado con el título de mejor país del mundo para jubilarse".

El medio británico hace esta proposición basándose en los resultados del 'Informe Global sobre la Jubilación' de Global Citizen Solutions, que destaca al país ibérico por ofrecer una combinación única de clima, calidad de vida y facilidad para establecerse.

El estudio, que analiza datos de fuentes como Numbeo e índices internacionales, pone el foco en lo que realmente valoran los jubilados: "Un alto nivel de vida y una atención médica de calidad con gastos diarios relativamente bajos son una combinación ideal para los jubilados con ingresos fijos".

Además de estos aspectos básicos, Portugal también atrae por su estilo de vida relajado y su acogida a los extranjeros. El informe destaca su "gran seguridad personal, actitudes locales de apoyo y la capacidad de comunicarse y participar plenamente en la vida diaria".

Cercanía y migración facilitada

La facilidad del proceso migratorio es una de las cuestiones que más valoran los futuros jubilados británicos. Algo asegurado en Portugal gracias a la visa D7, pensada para personas con ingresos pasivos, como pensiones o rentas por alquiler. El sistema migratorio portugués se describe como "uno de los más rápidos de Europa para solicitudes de ingresos pasivos y visas para jubilados, con tiempos rutinarios de dos a cuatro meses".

A todo esto se suma la cercanía con el Reino Unido. Con vuelos de solo tres horas, las visitas familiares siguen siendo prácticas y asequibles, algo esencial para muchos. Además, Portugal sobresale en el Índice de Paz Global y tiene un alto dominio del inglés, lo que facilita aún más la integración de los extranjeros.