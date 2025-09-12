España participará en una nueva misión de la OTAN para reforzar su flanco este: "Putin no nos va a amedrentar"

Un grupo de cazas españoles en un desfile en Las Palmas de Gran Canaria, en una imagen de archivo.

España incrementará su contribución a la seguridad y disuasión del flanco este de la OTAN tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. En un mensaje publicado en las redes sociales, el Ministerio de Defensa ha anunciado que participará "en misiones de vigilancia y control" en coordinación con el planeamiento aliado, aunque no ofrece más detalles de ese incremento.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes en relación con la invasión por parte de drones rusos del espacio aéreo de la Alianza y al nuevo dispositivo que esta va a poner en marcha para reforzar su flanco este aseverando que "Putin no nos va a amedrentar". En un mensaje publicado en sus redes sociales, ratifica que España participará en ese nuevo dispositivo de la Alianza con medios aéreos que se sumarán a los que ya tiene desplegados en Letonia, Lituania y otros países y asegura que "estarán ahí todo el tiempo que haga falta".

Sánchez se refiere en su mensaje a la nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' anunciada por Mark Rutte. El secretario general de la OTAN ha anunciado este viernes esta nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de Centinela oriental con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras las últimas invasiones del espacio aéreo.

En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte ha detallado que esta nueva actividad militar comenzará "en los próximos días" y ha explicado que "además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones".

En la noche del martes al miércoles, varios drones rusos fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

Asimismo, España participa desde 2004 en la misión Persistent Effort: policía aérea del Báltico en la que aviones de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania. El pasado 1 de agosto desplegó ocho Eurofighter en el marco de la misión en Lituania.

