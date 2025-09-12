Qué es 'Centinela Oriental', la iniciativa militar de la OTAN en respuesta a la violación rusa de su espacio aéreo en Polonia

La OTAN ha dado una primera respuesta a la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia. La alianza atlántica ha anunciado una nueva iniciativa militar llamada 'Centinela Oriental' que reforzará las fronteras y las defensas de su flanco este, empezando precisamente por el país polaco.

En una rueda de prensa del secretario general, Mark Rutte, y el comandante supremo aliado de la OTAN, Alexus G Grynkewizh, ambos han detallado el planteamiento de un programa "de enfoque diferente" a lo anterior.

"Lo que hace Rusia es peligroso y seguiremos trabajando porque sabemos que Rusia ha violado el espacio aéreo de Polonia. Da igual la intención, si es un error o no, fue una acción irresponsable y se sigue estudiando. Depende de Rusia lo que vaya a pasar, pero nosotros vamos a defender nuestras fronteras", ha señalado Rutte, sin querer entrar en detalles.

Repreguntado en una larga comparecencia, Rutte ha insistido en no tener más detalles, si bien no ha esquivado las preguntas. "No sabemos si fue deliberado, pero incluso si Rusia no tenía la intención de violar el epacio aéreo, lo hicieron. Y no es aceptable. Por eso hay que actuar y tomar unas decisiones tácticas, como esta iniciativa 'Centinela Oriental'.

Tanto él como el alto mando militar han puesto por delante, en todo momento, la naturaleza "defensiva" de la nueva operativa en el territorio este de la OTAN. Como han remarcado, "esta es una alianza defensiva y nuestro trabajo es asegurarnos de que hacemos todo lo posible para disuadir y defender", ha proseguido el secretario general.