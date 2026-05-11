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España pide abiertamente un ejército europeo: "No podemos despertarnos cada mañana preguntándonos qué va a hacer Estados Unidos"
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España pide abiertamente un ejército europeo: "No podemos despertarnos cada mañana preguntándonos qué va a hacer Estados Unidos"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defiende un mecanismo similar al artículo 5 de la OTAN: "Eso es lo que tenemos que recrear: la disuasión. Que si quieres meterte conmigo, que te vayas a otro lado".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Pedro Soriano Morales, comandante del Ejército de Tierra español, durante una conferencia sobre maniobras de la OTAN
Pedro Soriano Morales, comandante del Ejército de Tierra español, durante una conferencia sobre maniobras de la OTANEuropa Press via Getty Images

La invasión rusa de Ucrania cambió el mundo, pero también los pensamientos de una importante tasa de ciudadanos europeos... incluidos buena parte de los líderes. Desde los primeros pasos de las tropas de Putin en el Donbás, Kiev y otros puntos, la Unión Europea recuperó el ruido de un viejo anhelo: un ejército verdaderamente europeo

Aquel ruido, que no ha dejado de sonar, ha vuelto a multiplicarse años después, esta vez por la errática y virulenta política internacional de Donald Trump, que tiene a la OTAN en vilo y, por ende, a la mayoría de los países europeos, socios de la alianza atlántica. Nada menos que 24 de los 27 miembros de la UE pertenecen a la OTAN, que se compone de 32 estados. En resumen, los países comunitarios suponen el 75% de los integrantes de la alianza atlántica.

España ocupa un papel central en esa inquietud, dados los recurrentes ataques verbales de Trump contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dado un paso al frente al reclamar la creación y desarrollo de un ejército europeo como medida para asegurar que Europa quede "libre de presiones" por parte de EEUU. 

En declaraciones a Politico, Albares reconocía que "no podemos despertarnos cada mañana preguntándonos qué hará Estados Unidos a continuación… nuestros ciudadanos merecen algo mejor".

"Debemos liberarnos de la dependencia. Liberarse de la dependencia significa liberarse de la coerción, ya sea mediante aranceles o el uso de la amenaza militar. Y liberarse de las consecuencias de las decisiones de otros", asegura Albares, que habla directamente de este como "el momento de la soberanía e independencia de Europa". Algo que ocurre, matiza, porque "los estadounidenses nos invitan a ello".

Lo explica un atlantista convencido que insiste en reconocer que "para mí EEUU es el aliado natural e histórico de los europeos". Pero Albares sostiene que "necesitamos el apoyo tanto de europeos como de estadounidenses. Y debemos aceptar que la administración Trump tiene una nueva visión y unas nuevas ideas sobre las relaciones transatlánticas".

Albares mira más allá y pensando en un futuro ejército europeo reclama una fórmula de defensa mutua similar al artículo 5 de la OTAN. Si bien la Unión Europea tiene su propia 'versión' en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea de 2009 en Lisboa, su hasta ahora dependencia militar resta efecto a una posible respuesta coordinada contra un enemigo común. 

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“La magia de la OTAN reside en que formas parte de ella y no pasa nada porque nadie se atreve a comprobar si el Artículo 5 funciona realmente o no [...] Eso es lo que tenemos que recrear: la disuasión. Que si quieres meterte conmigo, que te vayas a otro lado. Porque estaremos unidos".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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