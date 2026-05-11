España pide abiertamente un ejército europeo: "No podemos despertarnos cada mañana preguntándonos qué va a hacer Estados Unidos"

La invasión rusa de Ucrania cambió el mundo, pero también los pensamientos de una importante tasa de ciudadanos europeos... incluidos buena parte de los líderes. Desde los primeros pasos de las tropas de Putin en el Donbás, Kiev y otros puntos, la Unión Europea recuperó el ruido de un viejo anhelo: un ejército verdaderamente europeo.

Aquel ruido, que no ha dejado de sonar, ha vuelto a multiplicarse años después, esta vez por la errática y virulenta política internacional de Donald Trump, que tiene a la OTAN en vilo y, por ende, a la mayoría de los países europeos, socios de la alianza atlántica. Nada menos que 24 de los 27 miembros de la UE pertenecen a la OTAN, que se compone de 32 estados. En resumen, los países comunitarios suponen el 75% de los integrantes de la alianza atlántica.

España ocupa un papel central en esa inquietud, dados los recurrentes ataques verbales de Trump contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dado un paso al frente al reclamar la creación y desarrollo de un ejército europeo como medida para asegurar que Europa quede "libre de presiones" por parte de EEUU.

En declaraciones a Politico, Albares reconocía que "no podemos despertarnos cada mañana preguntándonos qué hará Estados Unidos a continuación… nuestros ciudadanos merecen algo mejor".

"Debemos liberarnos de la dependencia. Liberarse de la dependencia significa liberarse de la coerción, ya sea mediante aranceles o el uso de la amenaza militar. Y liberarse de las consecuencias de las decisiones de otros", asegura Albares, que habla directamente de este como "el momento de la soberanía e independencia de Europa". Algo que ocurre, matiza, porque "los estadounidenses nos invitan a ello".

Lo explica un atlantista convencido que insiste en reconocer que "para mí EEUU es el aliado natural e histórico de los europeos". Pero Albares sostiene que "necesitamos el apoyo tanto de europeos como de estadounidenses. Y debemos aceptar que la administración Trump tiene una nueva visión y unas nuevas ideas sobre las relaciones transatlánticas".

Albares mira más allá y pensando en un futuro ejército europeo reclama una fórmula de defensa mutua similar al artículo 5 de la OTAN. Si bien la Unión Europea tiene su propia 'versión' en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea de 2009 en Lisboa, su hasta ahora dependencia militar resta efecto a una posible respuesta coordinada contra un enemigo común.

“La magia de la OTAN reside en que formas parte de ella y no pasa nada porque nadie se atreve a comprobar si el Artículo 5 funciona realmente o no [...] Eso es lo que tenemos que recrear: la disuasión. Que si quieres meterte conmigo, que te vayas a otro lado. Porque estaremos unidos".