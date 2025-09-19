Esta MAGA no tiene magia: el hartazgo social contra Trump en EEUU, en una macroencuesta que no le va a gustar nada

Nueve meses. Aunque parezcan cuatro años, Donald Trump volvió a la Casa Blanca hace nueve meses. En los 'tiempos' de Trump, toda una era para revolucionar EEUU y el mundo, a golpe de titular. No han faltado sus cantos de victoria, sus constantes autoalabanzas ni sus fotos sacando pecho por los logros conseguidos. Pero, ¿de verdad Estados Unidos piensa igual que su 47º presidente? Una encuesta a fondo elaborada por The Washington Post e Ipsos pone algún palo en el sueño trumpista de 'MAGA'.

Trump presume de que su movimiento Make America Great Again está logrando eso mismo, volver a hacer grande a EEUU. Pero no todos piensan igual: los aranceles al planeta, su errático liderazgo en la guerra de Ucrania, sus ocurrencias sobre Gaza, sus medidas radicales en inmigración o seguridad nacional y por supuesto sus formas no superan el corte del barómetro social.

La muestra, elaborada entre el 11 y el 15 que incluye a 2.513 adultos nacionales de EEUU y publicada este viernes en el Post, se adentra en los principales caballos de batalla política del magnate republicano. Y en todos ellos sale perdiendo Trump, salpicado por lo que el periodico define como un "panorama pesimista" que preside el país.

El mayor rechazo llega en los tan defendidos aranceles de Trump, que generan un 64% de voto negativo, frente al escaso 34% a favor. Dos tercios de los encuestados creen que perjudican a la economía y a la imagen del país, pese al relato oficialista de una "edad dorada" al calor de los gravámenes internacionales.

Ligado a los aranceles, la economía va peor que antes para un 59%, lejos lejísimos de la mentada "edad dorada" para los Estados Unidos. Únicamente el 40% ve positivo el momento económico.

Metidos ya en septiembre, aquel "acabaré la guerra de Ucrania en 24 horas" queda tan, tan lejos que hasta el propio Trump reniega de su frase. Era "ironia", alegó hace meses. Ahora, viendo que no hay avances ni tras reunirse con Putin, el electorado critica la actitud del líder americano, con un 60% de desaprobación frente al 38% que valora su gestión.

Las ocurencias sobre el futuro de Gaza y su cierta inacción ante la guerra sin freno de Israel tampoco son del agrado del público estadounidense. Un 58% desaprueba su labor en este asunto, por el 39% que sí le da la razón.

Ni siquiera hay 'alegría' en forma de aprobación en los otros dos grandes 'territorios' de Trump, la lucha contra la inmigración y la lucha contra el crimen dentro del país. El 55% y el 54% rechazan, respectivamente, la mano dura anunciada por Trump, que apenas recibe el 44% de respaldos en cada asunto.

Capitulo aparte merecen las formas del trumpismo 2.0 Ante la pregunta de si apruebas o desapruebas el modo en el que Trump está llevando a cabo su labor como presidente, el 56% se lanza a reprenderle.

Con un balance negativo de 56-43, la derrota no sólo destaca por ser amplia, sino por haberse incrementado y suponer el mayor dato de desaprobación social. Por ejemplo, en febrero, cuando recién llegado de vuelta a Washington, el rechazo a sus formas era del 53% frente al 45%. Sí se amplió la distancia en abril, pero las opiniones contrarias se quedaban en un 55%, con un 5% de abstencionistas.