Este el general español al mando de la misión en Líbano atacada por un misil

Tensión en el Líbano. Y eso pasa, inevitablemente, por España. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado del impacto de un proyectil contra el cuartel general del contingente en el sur de Líbano sin que haya que lamentar víctimas. Un portavoz de la FINUL, Andrea Tenenti, ha explicado que "el cuartel general de la Fuerza en Naqura ha sido atacado por un cohete", según recoge el diario libanés L'Orient le Jour.

"Estamos investigando este incidente, que no ha causado heridos ni víctimas", ha añadido Tenenti, que no ha concretado el origen del disparo. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha mantenido una conversación telefónica con el comandante de la FINUL, el general español Aroldo Lázaro, quien ha confirmado que no hay heridos como consecuencia del impacto.

"El primer ministro, Najib Mikati, llamó al comandante de las fuerzas internacionales que operan en el sur del Líbano, el general español Aroldo Lázaro, para preguntarle por las circunstancias de la caída de un misil en el cuartel de la FINUL en Naqoura", informó la presidencia del Consejo de Ministros libanés en un comunicado.

¿Quién es el general Aroldo Lázaro?

En este sentido, cabe recordar que el general español Aroldo Lázaro fue nombrado jefe de la Misión de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano en febrero de 2022, en sustitución de general italiano Stefano del Col. Para ello, antes tuvo lugar "un exigente proceso de selección y la comunicación formal previa al Consejo de Seguridad", según informó Defensa en su día.

No se trató de una apuesta cualquiera, puesto que con este nombramiento, España asumía por segunda vez en su historia el Mando de la Fuerza y la Jefatura de la Misión de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, una zona de conflicto que conoce muy bien el Ejército español. Y en la que 15 militares españoles han perdido la vida desde que la misión de paz arrancó en 2006.

Por otra parte, cabe mencionar que España desde que se le encargó esta compleja tarea ha asumido la gestión del "complicado Sector Este, integrando bajo mando español a países tan diversos como El Salvador, Serbia o Brasil".

En el propio comunicado de Defensa en el que se anunciaba la encomienda al general Lázaro, desde la cartera encabeza por Margarita Robles destacaban que "la designación del general Lázaro ayudará a plasmar el valor añadido que España puede aportar a la paz y seguridad internacionales en una zona esencial para la estabilidad regional y global".

También se recordaba la experiencia y capacidades con las que cuenta este gran activo del Ejército español: "Y es que este general es un gran conocedor de Líbano y de la misión, donde ha estado desplegado en tres ocasiones y ha sido general jefe del Sector Este".