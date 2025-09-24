Expertos de la ONU piden a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel como respuesta al genocidio en Gaza

Un grupo de expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) han reclamado esta semana a la FIFA y a la UEFA que "suspendan a Israel como selección nacional de fútbol internacional como respuesta necesaria para abordar el genocidio en curso en el Territorio Palestino Ocupado". "El deporte - han asegurado los investigadores - debe rechazar la percepción de que todo sigue igual".

Como ya sucedió con Rusia o con la Sudáfrica del apartheid, los expertos de la ONU entienden que "los equipos nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidos, como ha sucedido en el pasado". En su opinión, el boicot deportivo ha de dirigirse "al Estado de Israel y no a actores individuales", ya que sostienen "que las personas no pueden asumir las consecuencias de las decisiones de su Gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra actores individuales por su origen o nacionalidad".

Aunque sean organizaciones privadas, la FIFA y la UEFA están también sujetas al derecho internacional de los derechos humanos "de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Deben cumplir con sus obligaciones de no proporcionar ayuda o asistencia que contribuya a mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado".

Desde la ONU, además, recuerdan que ya no es solo cuestión de la FIFA o la UEFA sino de todos "los Estados en los que tienen su sede organizaciones internacionales, los Estados que celebran competiciones y los que participan en competiciones deportivas con Israel". Todos ellos "deben considerar sus propias obligaciones de no permanecer neutrales ante el genocidio".

La reclamación al mundo del fútbol internacional se basa, en definitiva, en el derecho internacional. Nadie puede, tampoco el deporte, escapar a sus "obligaciones de prevenir, no cometer ni incitar y castigar el genocidio". "Los organismos deportivos no deben ignorar las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar injusticias", han señalado los expertos.

Las personas que desde Naciones Unidas han hecho esta reivindicación a la FIFA y la UEFA son: Alexandra Xanthaki, relatora especial sobre los derechos culturales; Ashwini K.P., relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado; y Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Fernanda Hopenhaym, Jakulevičienė y Robert McCorquodale, miembros del grupo de trabajo sobre empresas y DDHH.