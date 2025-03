Fracasa el plan de un padre para deshacerse del esperpéntico nombre de su hija impuesto por un ordenador

Un padre de Nebraska, en Estados Unidos, lucha desde hace dos años por cambiar el nombre de su hija. El nombre oficial de la hija de Jason K., a la que llama Caroline, no solo surgió de un error administrativo, sino que su nombre actual es "Unakite Thirteen Hotel".

La inusual historia de la pequeña familia comenzó en noviembre de 2022, cuando Caroline nació en una casa de Iowa, según informa el medio alemán N-TV. Su madre no tenía hogar y era adicta a las drogas, por lo que no podía cuidar de su hija recién nacida, y un amigo llevó al bebé a un hospital cercano.

Allí le dieron a la niña un nombre generado por ordenador. Esto no es inusual en Estados Unidos, donde a los niños que nacen sin un tutor a menudo se les da un nombre provisional sin sentido. Sin embargo, esto suele cambiar rápidamente una vez que se le concede la custodia al padre o tutor.

El padre de la pequeña ya no estaba en contacto con la madre cuando ella nació y sólo más tarde se enteró de que tenía una hija. Cuando finalmente le fue concedida la custodia, intentó cambiar el nombre de su hija y se topó con una serie de errores administrativos.

La niña no tenía ni certificado de nacimiento válido ni número de la seguridad social. En ese momento, el hospital le emitió un certificado de nacimiento no oficial, que sólo es "apto para fines oficiales", según documentos judiciales. El propio K. no puede hacer nada con este documento. "Es como si fuera un fantasma", dijo el padre en una entrevista con la emisora estadounidense NBC News.

La falta de esos documentos suponen enormes dificultades, ya que es difícil obtener seguro médico, cuidado infantil y otros beneficios. "Son cosas a las que ella tiene derecho, como todo estadounidense", dijo K. a la emisora estadounidense. Sin embargo, todos estos beneficios requieren un número de seguridad social para verificar la identidad.

Durante meses, el hombre intentó obtener los documentos de identificación necesarios para su hija, pero la mayoría de estos intentos fracasaron. Sólo recientemente dio un paso adelante cuando los medios de comunicación empezaron a informar sobre el dilema. La pequeña Caroline recibió finalmente un número de la seguridad social hace unos días y en las próximas semanas recibirá su tarjeta de la seguridad social.

Sin embargo, esta es sólo una solución parcial, porque el número de la seguridad social fue emitido bajo el nombre de Unakite, ya que la niña no figura en ningún registro estatal con el nombre de Caroline. "Por supuesto que no es la opción más deseable", explicó el padre, "pero tener este número bajo cualquier nombre es un gran éxito en estos momentos". Mientras, sigue luchando para cambiar de forma oficial el nombre a su hija.