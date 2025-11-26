Guerra abierta entre Defensa de Israel y su Ejército: la clave, una purga por "fallas sistémicas" en los ataques de Hamás

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el jefe de Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, en sendas imágenes de archivo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció públicamente por primera vez este martes sobre la crisis entre el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmando que "es mejor no escuchar informes de partes interesadas", según recogen medios israelíes.

"Es mejor no escuchar informes de partes interesadas. El primer ministro está decidido a resolver los problemas y lo hará de la mejor manera posible", citan medios israelíes a un portavoz de la oficina del mandatario.

El ministro israelí de Defensa advirtió este martes que se tomarán medidas disciplinarias contra otros altos cargos del Ejército, una vez finalice la revisión del informe de la investigación sobre los fallos previos y durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El lunes, hasta que esta nueva pesquisa interna concluya, Katz paralizó además durante 30 días los nombramientos de nuevos altos cargos castrenses, una medida criticada por el jefe de Estado, Eyal Zamir, que alegó que perjudicaría al Ejército. "Detener los nombramientos perjudicará las capacidades de las FDI y el proceso de preparación para los próximos desafíos", declaró Zamir en un comunicado el lunes.

"El jefe de gabinete continuará celebrando reuniones sobre nombramientos según lo previsto, de acuerdo con su autoridad y los someterá a la aprobación del ministro según sea necesario", añadió.

Esta revisión estatal prevé estudiar "la necesidad de realizar investigaciones adicionales" de cuestiones que las fuerzas armadas aún no han abordado, como el documento 'Muros de Jericó', un informe de inteligencia que llegó a manos del Ejército en mayo de 2022 y que anticipaba el ataque, pero ignoró.

El domingo por la noche, en base a dicho estudio, Zamir destituyó de la reserva militar a varios generales y altos cargos a los que responsabilizó personalmente del fracaso militar ese día. En total, Zamir sacó de la reserva de las fuerzas armadas a una decena de altos cargos militares entre generales, vicealmirantes, coroneles y tenientes. Algunos de ellos ya habían dimitido públicamente de sus cargos, de las pocas autoridades que han asumido su responsabilidad individual por ese día en Israel.

Entre ellos están el mayor general Aharon Haliva, entonces jefe de inteligencia militar, el mayor general Oded Basyuk, entonces jefe de operaciones, y el mayor general Yaron Finkelman, que había asumido recientemente el mando de la región militar del sur de Israel ese día, serán relevados "del cuadro de reserva y ya no serán parte" del Ejército, según un comunicado de la institución castrense.

El general Haliva fue el primer líder militar en dimitir en 2024, tras reconocer su responsabilidad en la tragedia del 7 de octubre. Ahora ha sido expulsado formalmente del servicio de reserva. En su carta de renuncia, Haliva expresó que la dirección de inteligencia que comandaba "no cumplió con las responsabilidades" que se le habían asignado. "Llevo el peso de ese día trágico, día tras día, noche tras noche. La agonía de esta guerra permanecerá conmigo indefinidamente", zanjó.

El general Finkelman dimitió por razones similares, mientras que el general Basyuk, anunció su salida tras la guerra de 12 días iniciada por Israel contra Irán, en junio de 2025.

Además de los tres generales destituidos, el Ejército anunció sanciones disciplinarias contra el general de división aérea, Tomer Bar, y el vicealmirante, David Saar Salma, al frente de la Fuerza Aérea y la Armada, respectivamente. Otros cuatro generales y cuatro oficiales superiores también recibieron sanciones disciplinarias.

A más de dos años del ataque y la ofensiva contra Gaza en represalia que se ha cobrado la vida de casi 70.000 palestinos, Netanyahu no ha pedido perdón o asumido responsabilidades por el ataque. Tampoco ha ordenado una comisión estatal que investigue dichas responsabilidades. Miles de manifestantes se unieron a líderes de la oposición en la ciudad de Tel Aviv, en la noche del pasado sábado 22 de noviembre, una vez más, para exigir una comisión estatal de investigación, a la que se opone el primer ministro.

¿Qué sabía uno de los mejores servicios de Inteligencia del mundo antes del ataque del 7-O? O, en otras palabras, ¿qué conocían realmente el Mossad y las autoridades israelíes de los brutales atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023... más de un año antes de que se produjesen?

Un informe inculpador

Como recuerdan Reuters y AFP, las destituciones militares formalizadas este lunes son el colofón de una investigación al interior del Ejército para detectar los fallos del 7 de octubre de 2023. El Comité Turgeman, encabezado por el general retirado, Sami Turgeman, destacó varios hallazgos en su informe del 11 de noviembre de 2025, basado en 25 pesquisas internas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel fracasaron en su misión principal el 7 de octubre: proteger a los civiles del Estado de Israel", concluyó el jefe del Estado Mayor Militar de Israel, Eyal Zamir, quien ordenó la constitución del grupo investigador.

El reporte evidencia una "falla sistémica y organizativa de larga data" dentro del aparato militar. El texto habla de un "error conceptual" debido a la "brecha entre la realidad estratégica y operacional y la percepción de la realidad en la Franja de Gaza y respecto Hamás".

Además, apunta a un "fallo de la inteligencia militar" en su "incapacidad para dar la alarma" a pesar de que el Ejército tenía información "excepcional y de alta calidad".

El comité de expertos designado para elaborar el informe lamentó "deficientes procesos de toma de decisiones y despliegue de fuerzas en la noche del 7 de octubre de 2023", de los que señala al Estado Mayor, la dirección de operaciones, la dirección de inteligencia militar, el Mando Sur, pero también del Ejército del Aire y la Armada.

La Fuerza Área está acusada de falta de preparación de defensas contra amenazas a baja altitud como drones y parapentes motorizados, mientras que a la Armada se le acusa de no defender la entrada marítima de Israel frente a las infiltraciones de Hamás.

No obstante, el documento remarca que el Ejército de Israel no elevó su nivel de alerta antes del ataque, lo que limitó la capacidad de respuesta rápida de ambas fuerzas.

La investigación interna del Ejército puso de manifiesto una cadena de errores en órganos claves en Defensa, cuya negligencia e ineficacia posibilitaron la incursión de Hamás, lo que evidencia fallos estructurales en el que es considerado uno de los ejércitos más sólidos de la región. La Dirección de Inteligencia Militar, de la que el general Haliva era comandante, "fracasó en detectar la evolución operacional de Hamás, descuidó la investigación a largo plazo de su creciente poder y no proporcionó una alerta temprana", según el documento del comité investigador.

El Mayor General Oded Basiuk ostentó el tercer puesto más alto en la jerarquía militar como jefe de la Dirección de Operaciones. Su unidad "no se preparó para un escenario de guerra sorpresa, descuidó las lecciones de la Operación Guardián de los Muros y no dirigió las evaluaciones de la situación en la noche del 7 de octubre".

El Mando Sur, responsable de Gaza, cuyo comandante era el mayor general Yaron Finkelman, fue "incapaz de proporcionar una alerta temprana, asegurar a los residentes o ajustar planes operacionales a la amenaza".