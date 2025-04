Una investigación de diversos medios ha descubierto un complejo turístico de lujo secreto para generales rusos en la isla rusa de Ruski, ubicada en el Pacífico, bajo la apariencia de una instalación de deportes de tiro. Así lo ha revelado la investigación conjunta de los medios Sistema, Current Time y Radio Free Europe/Radio Liberty, publicada el 28 de marzo.

Los periodistas informan que, en mayo de 2020, el entonces viceministro de Defensa, Timur Ivanov, ordenó la asignación de 20 hectáreas en la isla Ruski, en el Krai de Primorie, para un complejo de tiro deportivo, según informa el medio The New Voice of Ukraine. Los registros oficiales de propiedad rusos señalan el lugar como una base de entrenamiento para un complejo de tiro deportivo, pero los investigadores afirman que no se ha encontrado ningún campo de tiro.

Los periodistas han descubierto, en cambio, un complejo de lujo. Imágenes satelitales y fuentes internas revelan una casa de huéspedes de 530 metros cuadrados, cinco cabañas residenciales para estancias temporales, un puesto de control de seguridad, un parque infantil, un muro de escalada, fogatas, una zona de apicultura, un helipuerto, una cancha de baloncesto y un muelle flotante para embarcaciones.

El complejo está diseñado en estilo arquitectónico japonés y lleva el nombre de Gyokuro, un tipo de té verde japonés de primera calidad conocido como "rocío de jade". Los planos del edificio, obtenidos del catálogo de la constructora KLM-Art, incluyen diseños interiores detallados. Además, el canal anónimo de Telegram VChK-OGPU también publicó varias fotos, supuestamente tomadas dentro de una de las cabañas, que muestran armaduras de samurái expuestas.

El terreno es propiedad de la división forestal del Ministerio de Defensa ruso. Varias fuentes informaron a Sistema que el complejo es utilizado por altos funcionarios de la administración central del ministerio. La VChK-OGPU sugirió que el complejo podría haber sido utilizado por el propio Ivanov, o posiblemente por alguien de mayor rango.