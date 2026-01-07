A los cinco años del asalto al Capitolio, la Casa Blanca de Trump afirma que fue una invención demócrata

La Administración de Donald Trump ha vuelto a defender este martes que el asalto al Capitolio fue una invención del Partido Demócrata, en una página web lanzada por la Casa Blanca cuando se cumplen cinco años del ataque al Congreso por partidarios del ahora presidente estaounidense que no reconocían la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

"Los demócratas revirtieron magistralmente la realidad después del 6 de enero, tildando a los manifestantes patrióticos pacíficos de insurrectos y enmarcando el evento como un intento de golpe de Estado violento orquestado por Trump, a pesar de que no había evidencia de rebelión armada o intención de derrocar al Gobierno", recoge la web, que reitera ideas promovidas por Trump sobre este suceso como, por ejemplo, que este fue en realidad una "marcha pacífica".

Asimismo, la página web de la Casa Blanca acusa a la Policía del Capitolio de disparar "agresivamente gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y munición de goma contra la multitud de manifestantes pacíficos, hiriendo a muchos y aumentando deliberadamente la tensión".

"Las pruebas en vídeo muestran a los agentes retirando inexplicablemente barricadas, abriendo las puertas del Capitolio e incluso haciendo señas a los asistentes para que entraran al edificio -acciones que facilitaron la entrada- mientras simultáneamente desplegaban fuerza violenta contra otros. Estas tácticas incoherentes y provocadoras convirtieron una manifestación pacífica en un caos", asegura la Presidencia estadounidense.

Poco después de acceder a su segundo mandato en enero de 2025, Trump indultó a casi 1.270 personas condenadas por el asalto al Capitolio, ordenó al Departamento de Justicia que desestime unos 300 casos penales y pidió la liberación de unos 14 acusados que fueron imputados en casos de sedición graves.

Algo más de 2.000 personas irrumpieron en enero de 2021 en el Capitolio para tratar de impedir que los congresistas confirmaran la victoria de Biden en las presidenciales de noviembre de 2020, después de que el propio Trump alentase a sus seguidores a dirigirse al Congreso y "luchar con todas sus fuerzas" contra unos comicios que ha denunciado en repetidas ocasiones como fraudulentos.