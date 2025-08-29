Irán comienza su retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear como respuesta a la reactivación de las sanciones del E3 contra Teherán 

TEHERÁN, IRÁN - 18 DE ABRIL: El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, observa un desfile militar durante la ceremonia conmemorativa del Día del Ejército, el 18 de abril de 2025 en Teherán, Irán. El país celebró su desfile anual del "Día del Ejército" en Teherán, que incluyó un discurso del actual presidente, Masoud Pezeshkian. (Foto de Majid Saeedi/Getty Images)

Irán ha comenzado este viernes el procedimiento para su retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear después de que el E3 anunciase la reactivación de las sanciones contra Teherán y tras el reciente ataque estadounidense contra tres instalaciones nucleares del país, ocurrido hace dos meses.

Así lo ha anunciado el diputado Hosein Alí Hayi Deligani, ha afirmado que la propuesta, que cuenta con tres puntos, "llega en respuesta a la activación del mecanismo 'snapback'". También ha criticado las sanciones el portavoz del Ministerio de Irán, Esmaeil Baqaei, quien ha dicho que "el E3 demuestra qué sirve como socio negociador 'creíble' en el llamado 'orden internacional basado en normas', donde la voluntad implica tener razón y donde el 'violador' dicta las normas del juego'" (pues EEUU se retiró del acuerdo de 2015).

El E3 ha defendido que su decisión se realizó después de comprobar los incumplimientos en los compromisos que el país había realizado en materia del PAIC (nombre del acuerdo), especialmente tras la retirada estadounidense. Sin embargo, para el ministro de Exteriores de Irán, Abbas, Araqchi, la medida ha sido completamente "injustificada, ilegal y carente de fundamento legal".

El plan recoge, además de la retirada del país del TNP, la suspensión de cualquier negociación con Estados Unidos y los países del E3 y el fin de la colaboración con el organismo Internacional para la Energía Atómica (OEIA), tal y como ha podido anunciar en un comunicado el Parlamento iraní a través de Telegram.

