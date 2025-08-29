Londres, París y Berlín dan 30 días para reimponer las sanciones a Irán sobre su programa nuclear

Unas iraníes caminan junto a las banderas nacionales en una calle de Teherán, el 28 de agosto de 2025.

El Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron en la tarde de ayer un proceso de "reinicio rápido", de 30 días de duración, para volver a imponer las sanciones de las Naciones Unidas a Irán sobre su programa nuclear, según un comunicado conjunto difundido por el Gobierno británico.

En la misiva, dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Eloy Alfaro de Alba, los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países europeos, más conocidos como el grupo de los E3, expresaron que la activación del mecanismo persigue su objetivo fundamental de que Irán "nunca busque, adquiera ni desarrolle un arma nuclear".

Los Gobiernos de Londres, París y Berlín también indicaron que utilizarán este periodo de 30 días antes de que se apliquen las sanciones con la esperanza de poder continuar dialogando con Irán y que acepte dar marcha atrás a sus ambiciones nucleares.

A juicio del E3, Teherán ha incumplido de forma "clara y deliberada" el denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015 sobre su programa nuclear, con acciones que tienen "graves consecuencias para su capacidad de avanzar hacia el desarrollo de un arma nuclear".

En 2018, Estados Unidos se retiró del acuerdo, pero Francia, Alemania y el Reino Unido recordaron que siguieron como participantes del mismo "a pesar de que Irán dejó de implementar sus compromisos".

"Desde 2019, Irán ha excedido los límites del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre uranio enriquecido, agua pesada y centrifugadoras, ha restringido la capacidad del OIEA para realizar actividades de verificación y monitoreo del PAIC y ha abandonado el proceso de implementación y ratificación del Protocolo Adicional a su Acuerdo de Salvaguardias Amplias", explican los ministros en la carta.

En este sentido, el E3 recordó que han llevado a cabo "constantes e intensas" gestiones diplomáticas para lograr un diálogo constructivo y preservar el acuerdo, incluida una oferta de prórroga cuyos términos todavía no han sido satisfechos por Irán.

"Irán carece de justificación civil para su arsenal de uranio altamente enriquecido", agregaron los ministros, que calificaron el programa nuclear del país persa como "una clara amenaza para la paz y la seguridad internacionales", pese a que Teherán insista en su origen pacífico.

"Recordamos que si el Consejo de Seguridad no adopta dentro de 30 días una resolución para mantener el levantamiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Irán, se restablecerán seis resoluciones del Consejo de Seguridad, incluidas las relativas a sanciones", concluyeron.

Es probable que las sanciones provoquen una dura reacción por parte de Teherán, donde las relaciones con Occidente ya son tensas tras la 'Guerra de 12 días' que Israel libró contra el país en junio.

Durante esa guerra, los Estados Unidos bombardearon las mayores instalaciones nucleares de Irán, tras afirmar que Teherán estaba a punto de desarrollar armas nucleares.

Los inspectores nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) han regresado a Irán tras el conflicto, pero se enfrentan a restricciones en sus movimientos.

Las reacciones

Tras conocer el anuncio europeo, el régimen de los ayatolás se mostró firme: responderá de “manera apropiada”, dice. La de Reino Unido, Francia y Alemania es una acción que califica de “ilegal” e “inválida”. “Esta escalada provocadora e innecesaria tendrá respuestas apropiadas”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que el inicio del proceso por parte de los europeos “socavará gravemente el proceso de interacción y cooperación entre Irán y la agencia (Organismo Internacional de Energía Atómica)”, una colaboración ya paralizada desde la reciente guerra de los 12 días con Israel. Araqchí además calificó la medida como "carente de todo efecto jurídico” y consideró que “pone en peligro la paz y la seguridad internacionales”.

Teherán, por su parte, recuerda que fue Estados Unidos quien abandonó en 2018 el pacto que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones y reimpuso medidas punitivas, ante la pasividad de los países europeos y la Unión Europea (UE). Tras la salida de Estados Unidos del pacto, Irán espero un año para comenzar a enriquecer uranio por encima de lo permitido en el acuerdo y ahora cuenta con 400 kilos de material al 60 %, muy por encima de lo necesario para uso civil. “Fue la UE y los tres países europeos, no Irán, quienes incumplieron sus compromisos de mitigar el impacto económico de la retirada estadounidense”, dijo en su comunicado Araqchí.

El Gobierno de EEUU, por su parte, celebró la reactivación de las amenazas europeas. "Estados Unidos agradece el liderazgo de nuestros aliados del E3 en este esfuerzo. En las próximas semanas, trabajaremos con ellos y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para completar con éxito la reimposición de las sanciones y restricciones internacionales contra Irán", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en otro comunicado formal.

Rubio subraya que "estos aliados europeos, el E3, han expuesto claramente el continuo incumplimiento significativo por parte de Irán de sus compromisos nucleares" y apunta que Londres, París y Berlín podrían haber iniciado este proceso "en cualquier momento desde 2019" pero que optaron "por buscar primero una mayor interacción y diálogo para proporcionar a Irán una vía de escape diplomática a su estrategia de escalada nuclear".

El secretario de Estado insistió en que "al mismo tiempo, Estados Unidos sigue dispuesto a dialogar directamente con Irán, en pos de una solución pacífica y duradera a la cuestión nuclear iraní".

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó en cambio a los tres estados europeos a que continúen negociando para encontrar una solución diplomática al espinoso asunto. En palabras de su portavoz Stéphane Dujarric, pidió al E3 encontrar una solución dialogada que garantice el "carácter pacífico" del programa nuclear iraní y que, a la vez, "reporte beneficios económicos al pueblo de Irán". Estos 30 días deben ser interpretados como "una ventana de oportunidad" para evitar una mayor escalada que desemboque en un nuevo conflicto militar que nuevamente afectaría a la "seguridad general de la región".