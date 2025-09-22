Israel acusa, sin pruebas, a la Flotilla Sumud de ser una organización "abiertamente apoyada por Hamás"

La flotilla Global Sumud, que se dirige hacia Gaza para tratar de llevar ayuda humanitaria a todos los desplazados gazatíes, ha sido acusada por el gobierno de Israel -sin pruebas- de ser una organización "abiertamente apoyada por Hamás". Según el Ministerio de Exteriores del país hebreo, los barcos que se dirigen hacia la Franja forman parte de una iniciativa al servicio de la organización terrorista.

Lo han hecho a través de un mensaje publicado en la cuenta de X del Ministerio israelí, que afirma que la Flotilla no es "humanitaria", sino una "iniciativa yihadista". Además, sostienen que Hamás ha llevado a cabo un llamamiento para que se movilicen todos los medios para apoyar a la Global Sumud.

Esta teoría, que carece de evidencias de todo tipo, se produce pocas horas después de que los propios organizadores de la Flotilla denunciaran la presencia de "múltiples drones" que sobrevolaban sus barcos durante el pasado fin de semana, cuando se encontraban en aguas internacionales.

Tras conocerse estos incidentes, como el que tuvo lugar en Túnez, desde Naciones Unidas exigieron a Israel que cesara "todas las amenazas de daño" contra la Flotilla, y advirtieron al régimen de Netanyahu que de lo contrario, incurrirían en una "grave violación del derecho internacional y los principios humanitarios".

La Global Sumud es, hasta el momento, el mayor despliegue humanitario de camino a Gaza, y cuenta con activistas, políticos, periodistas y médicos de hasta cuarenta nacionalidades.