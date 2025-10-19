Israel bombardea desde el aire Rafah tras un presunto ataque de milicianos contra tropas

La Fuerza Aérea de Israel ha atacado desde el aire esta mañana Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si hay heridos o víctimas mortales, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigor el pasado día 10 de octubre.

En un vídeo al que tuvo acceso EFE se observan a lo lejos colinas de humo en el costado oriental de Rafah, donde según otra fuente local han aterrizado varios helicópteros a fin de evacuar a posibles soldados heridos.

Según dijo a EFE una fuente del brazo armado de Hamás, el grupo había iniciado un operación en Rafah para eliminar Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las 'Fuerzas Populares'. Pero soldados israelíes intercedieron para apoyar a Shabab, iniciando ataques cruzados y causando la explosión de una excavadora israelí.

Este sábado, el Gobierno de Estados Unidos ya advirtió que tenía "informaciones creíbles" que indicaban que Hamás planeaba "una violación inminente" del alto el fuego en ataque planeado contra civiles palestinos.

Esta mañana, el grupo islamista Hamás rechazó esa acusación y culpó a Israel de haber armado y financiado a esas otras milicias que, dijo, perpetraron "asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda y robos contra civiles".

Hamás confirmó que los agentes de Policía de Gaza, "con un amplio apoyo civil y popular", están persiguiendo a estas pandillas y haciéndolas responsables "de acuerdo a mecanismos legales claros, para proteger a los ciudadanos y preservar la propiedad pública y privada".

Apenas un día después del alto el fuego, milicianos de Hamás comenzaron a reprimir a todos aquellos clanes y milicias que presuntamente colaboraron con Israel a lo largo de los dos años de ofensiva bélica, incluso con ejecuciones públicas de supuestos colaboradores que se hicieron virales.