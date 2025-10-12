Comienza a entrar la ayuda humanitaria en Gaza: cientos de camiones acceden desde Egipto tras el alto el fuego
Según ha informado el medio egipcio 'Al Qahera News', hay largas colas de camiones en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, a la espera de entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlado por Israel.
Ciento de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes pasado, según constató EFE e informaron medios egipcios.
El medio, próximo a los servicios de inteligencia del país norteafricano, indicó que se espera que a lo largo del día entren unos 400 camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza según el acuerdo.
También subrayó que se trata de "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis", y aseguró que, además de los que entrarán hoy, "colas de camiones esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo" en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.
Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos.
Según el acuerdo, alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.
El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.