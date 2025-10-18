Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hamás denuncia 47 violaciones del alto el fuego por parte de Israel en Gaza
Hamás denuncia 47 violaciones del alto el fuego por parte de Israel en Gaza

"Estas violaciones han sido registradas en todas las gobernaciones de la Franja de Gaza sin excepción, confirmando que las fuerzas de la ocupación no han cesado su agresión y mantienen su política de asesinar y aterrorizar al pueblo palestino".

Madres palestinas lloran a los últimos muertos asesinados bajo las bombas de Israel, en el hospital indonesio de Beit Lahia,en el norte de la Franja de Gaza.REUTERS/Mahmoud Issa

Una paz frágil. El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza ha denunciado este sábado que el Ejército israelí ha incumplido en al menos 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre, dejando un saldo de 38 personas muertas, la mayoría civiles, según fuentes locales.

"La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 47 violaciones documentadas hasta la fecha, en flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario", recoge el comunicado.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
