Groenlandia avisa a Trump y a la OTAN: "Somos parte de la OTAN y nuestra defensa está en sus manos"

Una manifestante luce un cartel defendiendo a su primer ministro y criticando a Trump, en una imagen de hace ya meses

En la vida hay maneras y maneras de decir la cosa. Incluso cuando se trata del intento de un país por anexionarse su territorio. El Gobierno de Groenlandia y su primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, han respondido a las ansias expansionistas de Donald Trump con sendos comunicados. Muy diplomáticos ambos... pero dejando claras las ideas y con un aviso a la misma OTAN de la que ellos forman parte.

El Gobierno asegura, en una breve nota emitida este lunes, que "no puede aceptar que se hable de que Groenlandia pueda ser ocupada por los EEUU". Ni siquiera como una mera posibilidad, cuestión que también descarta el primer ministro groenlandés, con algo más de contundencia (tampoco demasiada), en contraste con las bravuconadas que deja constantemente Trump.

Sin mencionar al magnate republicano, Jens-Frederik Nielsen sí parece querer recordarle algo que parece olvidarse al otro lado del charco. Lo hace con una publicación en su Instagram en la que aparece frente al Parlamento y con el resto de diputados locales."Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, también es miembro de la OTAN a través de la Commonwealth".

En su propio comunicado, ampliando el del Ejecutivo local, añade que esta membresía significa "que la seguridad y la defensa están en manos de la OTAN". Y esto es un asunto "que no puede pasarse por alto", remata al respecto, aludiendo a la obligatoriedad de una defensa común del resto de miembros.

A diferencia de lo que pueda pasar en otros territorios, el primer ministro local lamenta, sí, que "en los últimos años, Groenlandia ha despertado gran interés en la comunidad internacional y en la OTAN". De inmediato deja claro que "esto no es bueno en sí mismo", consciente de la 'pelea' de tiburones para hincarle el diente a su enorme isla por su importancia geopolítica y sus recursos económicos —petróleo y tierras raras, principalmente—

Nielsen, que no hace referencia a Donald Trump, no olvida las palabras del presidente de EEUU y de la propia Casa Blanca, abriéndose a utilizar "la fuerza militar" si fuera necesario para anexionarse Groenlandia, dada la negativa de Dinamarca a negociar por ella.

La seguridad, clave también para "sus amigos"

"La posición de nuestro país en las fronteras es importante, y nuestra seguridad es importante. Para nosotros, para nuestros amigos y para mantener una posición estable en el Ártico", prosigue el político groenlandés, sabedor de los intereses no sólo de EEUU, sino también de China y Rusia, cuyas embarcaciones suelen acercarse a las costas groenlandesas.

Sobre esto se detiene el comunicado del Gobierno de coalición, formado por cuatro fuerzas (Demokraatit, del primer ministro, Inuit Ataqatigiit, Siumut y Atassut). Para el Ejecutivo la clave está en las recientes respuestas de varios miembros OTAN pidiendo a Trump contención y mostrando apoyo a la integridad territorial de Dinamarca.

"Basándose en la declaración de los ocho países de la OTAN, la Coalición de Gobiernos ha redoblado sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia, a través de la OTAN, se lleve a cabo en cooperación con las fronteras de los países". "Todos, incluido EEUU, están interesados en nuestra defensa, por lo que el Gobierno aspira a dialogar y desarrollar el desarrollo de la defensa con Dinamarca a través de la OTAN", expone el Gobierno.

Por todo ello, para su primer ministro la tarea clave es "garantizar que la OTAN coopere estrechamente con la defensa de Groenlandia y su territorio". Esto incluye, principalmente conversaciones con nuestros socios, "incluido Estados Unidos", y mediante nuestra cooperación con Dinamarca.

"Somos una sociedad democrática que toma decisiones entre nosotros. Nuestras acciones son internacionales y se basan en los derechos humanos", culmina la nota de Jens-Frederik Nielsen en su respuesta más extensa desde que Trump reactivó sus planes con Groenlandia.