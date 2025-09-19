La Asamblea General de la ONU aprueba con mayoría aplastante la participación de Palestina por vídeo

Palestina podrá participar en la próxima Asamblea General de la ONU. Así lo ha decidido el órgano internacional durante este viernes en una votación que se ha saldado con una mayoría apabullante de 145 votos a favor frente a cinco en contra. De esta forma, Palestina será invitada de manera excepcional en la 80ª Asamblea, de la próxima semana.

Este viernes se había convocado la Asamblea para responder al veto del Gobierno estadounidense contra el Gobierno de la Autoridad Palestina (AP), ya que Washington se había negado a concederles los visados de entrada en el país, pese a contravenir los acuerdos que vinculan a la ONU y a EEUU como estado anfitrión.

Como en otras ocasiones, EEUU, Israel, Paraguay, Nauru y Palau han votado en contra, mientras que países como Hungría o Argentina que se habían opuesto también hasta ahora, se han abstenido o ausentado.

Tras la mayoría de esta tarde, Mahmud Abbas podrá hablar en nombre de Palestina tanto en la próxima Asamblea como en la conferencia de alto nivel para la solución de los dos Estados que se celebrará el próximo lunes en Nueva York.

Ante esta resolución, el embajador de Palestina, Riyad Mansour, mostró su "gratitud por esta postura clara como el agua" de 145 países, y recordó que la negativa de visados "es un abuso de autoridad y un castigo al Estado de Palestina que no debió suceder".

"Tenemos derecho a estar con todos ustedes (Estados miembros), a que nuestros dirigentes se sienten con ustedes y a que compartan sus pensamientos e ideas pacíficamente, diplomáticamente, legalmente y de manera civilizada", afirmó Mansour ante el plenario.

El representante de EE.UU. explicó por su parte que la postura de su país "no debería sorprender a nadie porque la Autoridad Palestina paga compensaciones a los terroristas y sus familias, promueve el terrorismo en sus escuelas y no repudia de manera inequívoca los atentados terroristas", arguyó.

Los demás países que tomaron la palabra -China, Rusia e Irán- recordaron que esta medida de permitir la asistencia por videoconferencia no exime a Estados Unidos de su obligación de entregar visados a todas las delegaciones sea cual sea su color político, como lo recogen los tratados entre la ONU y EEUU, una obligación que ha sido recordada por el mismo secretario general António Guterres.