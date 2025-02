La gran razón de Zelenski que contradice las afirmaciones de Trump 

Telmo Pinto / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha sumado a las críticas de su homólogo ruso, Vladímir Putin, contra el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, en las que le recriminan no ser un líder demócrata al no haber convocado unas elecciones y gobernar gracias a una ley marcial.

Ante esta situación, el presidente ucraniano ha pedido a Trump que deje atrás la desinformación rusa y le ha explicado los motivos por los que aún no se han celebrado unos nuevos comicios ."Desafortunadamente, el presidente Trump, con todo el debido respeto hacia él como líder de una nación a la que respetamos mucho... está atrapado en esta burbuja de desinformación", lamentó Zelenski, que añadió que le gustaría mostrar su verdad al equipo del estadounidense.

Existen diferentes razones por las que aún no se han celebrado nuevas elecciones. En primer lugar —y fundamentalmente— porque el país se encuentra sumido bajo una ley marcial, que impide la celebración de comicios tanto a nivel presidencial como en el parlamento. Además, en el hipotético caso de que se quisieran realizar, los ataques aéreos lo impedirían, pues supondría todo un riesgo para los ciudadanos que acudiesen a las urnas e implicaría que los votantes de las zonas orientales se viesen privados de su derecho a voto frente a los habitantes de la zona oeste (donde la actividad ofensiva es menor).

Otro de los motivos por los que unas elecciones ahora serían inviables es que, debido a la situación bélica y tras el desplazamiento masivo de ciudadanos, no existe una actualización reciente del registro nacional de votantes. De hecho, incluso en una situación de alto el fuego, "existe un amplio consenso político de que no debería haber elecciones antes de seis meses después del levantamiento de la ley marcial", según subraya Orysia Lutsevych, jefe del Foro de Ucrania, en Chatham House. "Y sospecho que la ley marcial no se levantará rápidamente si se firma un alto el fuego, debido a los temores de que los rusos puedan romperlo en cualquier momento", añade.

Por último, aunque no menos importante, cabe destacar que al primero que le favorecería la celebración de unos nuevos comicios sería a Putin, pues además de poder derrocar a Zelenski, podría colocar a una marioneta suya, al igual que ocurrió con Bielorrusia. "Quieren una sociedad dividida, y son hábiles para este tipo de interferencia. Preferirían no tener a Zelenski allí porque en Europa se confía en él, y cualquiera que lo reemplace estaría empezando de cero", sentencia Lutsevych.

Por todas estas razones, que se sustentan principalmente en la ley marcial vigente, el presidente ucraniano, a diferencia de Putin (que lleva 25 años en el poder), no puede ser calificado de "ilegitimo" y menos aún de "dictador", tal y como defiende la UE. "Ucrania es una democracia. La Rusia de Putin no lo es", subraya finalmente el portavoz de la UE.