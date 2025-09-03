La inteligencia surcoreana revela la cifra aproximada de soldados norcoreanos que habrían muerto en Ucrania

Kim Jong-un saluda a Putin durante la visita de ambos líderes a Pekín para el desfile del 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial

La alianza entre Corea del Norte y Rusia podría estar dejando un reguero de sangre mucho mayor al que se apunta y se reía desde Moscú y Pyongyang. Como todo el mundo sabe, desde hace varios meses, el régimen de Kim Jong-un está colaborando activamente con Rusia en el conflicto armado en suelo ucraniano.

Pues bien, esta colaboración, en forma de intercambio de armas y potencial militar compartido por Rusia a cambio de hombres norcoreanos que luchen por Rusia en el frente, estaría dejando un número de muertes muy superior al comunicado por las autoridades rusas y norcoreanas.

Según informa la inteligencia surcoreana, el número de soldados norcoreanos muertos estaría cerca de los 2.000 y 4.700 heridos, incrementándose ese número sustancialmente desde los 600 que apuntaban hace unas semanas. Estas cifras han sido reveladas por Seúl tras una "revisión exhaustiva" realizada por sus servicios secretos.

La información salió a la luz un día antes de la presencia de Kim Jong-un en China con motivo del 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial, que como cada año, coincide con un desfile militar chino en Pekín, al que han sido invitados muchos líderes internacionales que estuvieron presentes en la cumbre de la OCS durante el pasado fin de semana.

Hay que recordar que Corea del Norte ha enviado un total de 13.000 tropas y armas convencionales a Rusia para luchar contra las tropas ucranianas. Según informes rusos, gran parte de los muertos fallecieron en la región de Kursk, zona que Ucrania había recuperado. Pero el apoyo de Pyongyang a Putin no parará aquí, y desde Corea sostienen que Kim Jong-un enviará 6.000 soldados más a Rusia en las próximas semanas o meses.

Recientemente se pudo ver a Kim Jong-un dirigiéndose a las familias de los fallecidos, pidiéndoles perdón y ensalzando las vidas de los caídos en combate. “La realidad de que ahora podemos conocer a las nobles figuras solo a través de las fotografías en el muro conmemorativo, aquellos que dedicaron sus preciosas vidas por la gran victoria y la gloria, me duele el corazón y me llena de amargo dolor”, dijo Kim Jong-un a los parientes de todos ellos.