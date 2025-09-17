Bruselas pide reactivar los aranceles y suspender los fondos a Israel pero sin romper el comercio

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para suspender algunas disposiciones del Acuerdo de Asociación con Israel, lo que implicaría la reintroducción de aranceles y la suspensión de ciertos fondos, pero sin romper las relaciones comerciales entre ambas partes.

En términos prácticos, la propuesta implica suspender las ventajas comerciales preferenciales, lo que afectaría a un 37% de las exportaciones israelíes a la UE, estimándose que el impacto económico ascienda a unos 5.800 millones de euros. La Comisión calcula que las exportaciones israelíes deberán pagar un extra de 227 millones de euros en derechos de aduana anualmente si se mantiene el mismo volumen de comercio.

Además de las medidas arancelarias, Bruselas ha planteado la imposición de sanciones a dos ministros ultraderechistas del gobierno israelí, Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional). Estas sanciones incluirían la congelación de activos, la prohibición de viajar a la UE y la limitación de la provisión de fondos europeos. También se sancionará a los colonos israelíes violentos y a miembros de Hamás, tanto en Gaza como en otros lugares.

-Noticia de última hora-

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.