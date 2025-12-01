La OTAN estudia responder a los ataques de Rusia de manera "más agresiva"

La OTAN valora dar un paso más allá en su respuesta a Rusia. Según ha declarado al Financial Times el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, al frente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, la OTAN estudia "ser más agresiva o proactiva en lugar de reactiva", sobre todo con relación a los conocidos como ataques híbridos, es decir, ciberataques o sabotajes de diferente índole.

Según cuenta el citado periódico, desde el este de Europa varios diplomáticos "han instado a la OTAN a dejar de ser meramente reactiva y contraatacar", a lo que el jefe militar de la Alianza ha contestado asegurando que "podría ser una opción".

El problema reside, según el propio Dragone, en que los países miembros de la OTAN, así como la propia Alianza, tienen "muchas más limitaciones" que Rusia "por motivos éticos, legales y de jurisdicción". "No quiero decir que esta sea una posición perdedora, pero es más compleja que la de nuestro adversario. Necesitamos analizar a fondo cómo se logra la disuasión, ¿mediante represalias o mediante un ataque preventivo?", se preguntó.

Rusia no ha tardado en responder a las advertencias de la OTAN. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, ha tildado las declaraciones del jefe militar como "extremadamente irresponsables". "Vemos un intento deliberado de socavar los esfuerzos para superar la crisis ucraniana. Quienes hacen tales declaraciones deben ser conscientes de los riesgos y las posibles consecuencias, incluso para los propios miembros de la Alianza", advirtió Zakharova por su parte.

Las declaraciones de Dragone se producen mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se encuentra en su décima visita a Francia desde que Rusia invadiera su país. El mandatario se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, en plenas discusiones sobre el plan propuesto por Donald Trump.

Por su parte, Vladimir Putin se reunirá este martes con Steve Witkoff, el enviado especial del Gobierno estadounidense para abordar el plan de Estados Unidos.