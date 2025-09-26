La OTAN lanza un poderoso mensaje a Rusia sobre la defensa de cada centímetro de territorio aliado: "Lo que estáis haciendo es imprudente"

La OTAN reiteró este jueves que está “lista y dispuesta” a defender cada centímetro de su territorio tras el reciente incidente con aeronaves rusas en el espacio aéreo de Estonia. El mensaje lo dio su secretario general, Mark Rutte, al término de la Cumbre del Consejo del Atlántico Norte, subrayando que el compromiso de defensa colectiva de la Alianza “sigue siendo inquebrantable”.

Rutte aseguró que no se busca una escalada con Moscú, pero advirtió que la Alianza responderá siempre que sea necesario. Consultado sobre si la OTAN podría llegar a derribar aviones rusos en caso de amenaza, explicó que cualquier decisión se tomará en tiempo real, en función de la información disponible y el nivel de riesgo.

Sobre el episodio en Estonia, aclaró que las aeronaves rusas no suponían un peligro inmediato y fueron escoltadas fuera del espacio aéreo sin mayores consecuencias. Defendió la rapidez de la reacción y elogió a los pilotos de la OTAN por actuar “con frialdad y determinación” ante la incursión, que se prolongó durante unos 12 minutos.

El dirigente insistió en que el mensaje hacia Moscú es inequívoco: la OTAN protegerá su territorio y seguirá garantizando la disuasión frente a cualquier intento de provocación. “Lo que hacen los rusos, de manera intencionada o no, es imprudente e inaceptable”, afirmó.

Rutte también se refirió a los incidentes ocurridos en Copenhague, donde tres drones sobrevolaron la ciudad el día anterior. Explicó que ya ha conversado con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pero que es pronto para establecer si existe una conexión directa con Rusia, pues las autoridades de Dinamarca aún investigan lo sucedido.

El secretario general reiteró que estas maniobras no harán que la Alianza reduzca su respaldo a Ucrania. “No nos disuadirán de seguir apoyando a Kiev”, dijo, recalcando que la unidad de los aliados será la clave para frenar este tipo de acciones y mantener la estabilidad en Europa.