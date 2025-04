La prensa estadounidense destapa una nueva concesión sobre los territorios ocupados en Ucrania para el fin de la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelará esta semana el contenido de su propuesta de plan de paz para la guerra de Ucrania, que podría incluir tropas europeas en el país devastado por la batalla para hacer cumplir el cese del fuego propuesto.

EEUU espera que Rusia y Ucrania respondan a un acuerdo de paz después de que Trump amenazara el viernes con poner fin a la participación estadounidense en las conversaciones de alto el fuego después de meses de discusiones en Washington con ambas partes en conflicto. "Les daré todos los detalles en los próximos tres días", dijo Trump a los periodistas. "Pero tuvimos muy buenas reuniones sobre Ucrania y Rusia... Veremos cómo funciona".

Si bien los términos aún no están escritos en piedra mientras Kiev y Moscú discuten el plan internamente (hoy mismo, Kiev se ve con sus aliados en Londres), un alto funcionario de la Administración dijo a The New York Post que podrían incluir el despliegue de fuerzas europeas en Ucrania si se alcanza el fin de la guerra y un alto el fuego y una cesión de territorio por parte de Kiev del 20% del suelo ocupado hoy por los rusos. Son informaciones confirmadas esta madrugada, también, por el digital Axios.

“Lo difícil es cómo debe ser una fuerza de seguridad; a eso le llamamos una fuerza de resiliencia”, dijo el funcionario. “La fuerza de resiliencia es parte de las garantías de seguridad que los ucranianos desean y esperamos que obtengan”.

También está sobre la mesa una fuerza de mantenimiento de la paz separada para monitorear cualquier cese del fuego, que parecería una “comisión conjunta” de rusos, ucranianos y un tercer país no perteneciente a la OTAN que vigile las líneas del frente para asegurarse de que ambas partes depongan las armas.

Estados Unidos también podría estar involucrado, no “como fuerza monetaria sobre el terreno, sino como fuerza monetaria, junto con un tercero”, dijo el funcionario.

La propuesta también podría incluir el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Crimea, en Ucrania, como territorio ruso, informó el domingo el Wall Street Journal, y un añadido de parte de las cuatro regiones que se anexionó sin controlar siquiera militarmente Rusia, en septiembre de 2022.

El primer Gobierno de Trump se opuso a reconocer Crimea, que Rusia anexó tras invadir Ucrania en 2014, como territorio bajo soberanía de Moscú. Lo mismo han hecho todos los demás presidentes estadounidenses desde la anexión. Kiev ha trazado previamente una línea roja al reconocer cualquier territorio anexado como territorio ruso.

Aunque The Post no pudo verificar el informe de forma independiente, un alto funcionario de la administración dijo el viernes que Kiev, durante las conversaciones con una delegación estadounidense la semana pasada, estaba más preocupado por la parte "terrestre" del acuerdo, haciendo referencia al reconocimiento de las partes de Ucrania ocupadas por Rusia como territorio soberano de Moscú.

El funcionario dijo que Ucrania aparentemente estaba “dispuesta a ceder el 20% de su territorio” siempre y cuando se considerara un reconocimiento “de facto” del territorio y no “de iure”. “De facto” significa que reconocemos que los rusos ocupan esta tierra, pero no decimos que Ucrania la cederá para siempre”, dijo el funcionario. “De iure” significa que reconocemos que los rusos ocupan esta tierra y que nunca la recuperaremos”.

Posiciones por aclarar

Si bien comienzan a surgir detalles del plan, no está claro cuál es la posición de las partes respecto del acuerdo, ya que tanto Kiev como Moscú revisan los posibles términos y niegan los informes de que probablemente firmarán para evitar que Estados Unidos abandone la mesa.

El alto funcionario había dicho que el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, indicó que Ucrania estaba alineada en un "90%" con el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos que discutieron la semana pasada en París con el secretario de Estado, Marco Rubio, y los enviados presidenciales especiales Steve Witkoff y Keith Kellogg.

Pero Umerov negó durante el fin de semana la declaración de la fuente del Post y le dijo a Sky News que su oficina "no toma decisiones políticas". “Tenemos varias posiciones de principios: apoyamos la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego total el 11 de marzo, mientras que Rusia no apoyó la propuesta de Estados Unidos y continúa con ataques diarios contra ciudades e infraestructuras ucranianas.

En estas condiciones, no está claro cómo se podría discutir o medir en "porcentajes" el progreso de cualquier diálogo.

Aun así, fue uno de los dos altos funcionarios ucranianos que integraron la delegación de Kiev en las discusiones y se esperaba que regresaran a casa y presentaran las posibilidades al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. “Nuestra pregunta clave es cómo garantizar que la propuesta de alto el fuego funcione y se supervise de forma fiable”, declaró. “Seguimos dialogando constructivamente con nuestros socios estadounidenses y estamos plenamente comprometidos con el fin de esta guerra”.

Mientras tanto, Rusia aún no ha indicado si se toma en serio un acuerdo de paz tras retrasar durante más de un mes las presiones de Trump para un alto el fuego y un acuerdo. Witkoff intentará cambiar esta situación esta semana, presentando una última y mejor oferta, que podría incluir una reducción de las sanciones, según funcionarios.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el lunes que el Kremlin “analizaría y revisaría” los resultados de un alto el fuego de 30 horas que declaró, y rompió repetidamente, durante el fin de semana antes de comprometerse a una pausa más prolongada en las hostilidades que Trump y Zelenski han pedido.

“Por supuesto, primero debemos pensar y evaluar todo cuidadosamente y ver los resultados”, dijo sobre el alto el fuego que su país rompió más de 3.000 veces . “Después de todo, si se fijan, dije desde el principio, cuando me reuní con el Jefe del Estado Mayor, que veríamos cómo resultaba la declaración de un alto el fuego de Pascua”.

Trump indicó el domingo su voluntad de trabajar con Moscú y Kiev si acuerdan poner fin a su guerra. "Ojalá Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta semana. Entonces, ambas empezarán a hacer grandes negocios con Estados Unidos, que está prosperando, ¡y a amasar una fortuna!", dijo, en su habitual tono más empresarial que presidencial.