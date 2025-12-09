Las perlas ocultas de Trump en su entrevista con 'Politico' tras ser nombrado "persona más influyente en Europa"

Donald Trump es la persona más influyente de Europa. Sí, el presidente de EEUU ha sido galardonado por la revista Politico como la figura internacional que más peso tiene en el devenir del Viejo Continente... incluso sin pisarlo apenas. Porque desde la Casa Blanca, el líder republicano está escribiendo o ayudando a escribir un nuevo tiempo en Ucrania y en las relaciones con la UE y con toda Europa.

En una larga entrevista con Politico, Trump se abre a valorar el difícil futuro de Ucrania e impele a Volodimir Zelenski a "aceptar" su nuevo borrador de acuerdo de paz. También adelanta cuestiones más allá del foco europeo, como que Nicolás Maduro "tiene los ´dias contados" en Venezuela, mientras se abre a llevar su "guerra contra el narco" a las últimas consecuencias.

Pero Donald Trump no solo ha dejado explicaciones de su proyecto presente y futuro; en la entrevista con Politico se suceden algunas frases entre lo mitinero y lo filosófico que son auténticas joyas. Imposible no detenerse en estar 'perlas' del trumpismo 2.0 más salvaje:

El hacedor de paces por el mundo

"Yo resolví ocho guerras, y esta [la de Ucrania]... yo habría dicho que esta es la novena. Esta habría sido la más fácil, diría yo, o una de las más fáciles. O sea, resolví una que duró 36 años. Eh, resolví Pakistán y la India. Resolví tantas guerras. Estoy muy orgulloso de ello. Y lo hago de forma bastante rutinaria, con bastante facilidad. No me resulta difícil hacerlo. Es lo que hago. Hago acuerdos. Eh, esta es difícil".

Sobre Zelenski (aún puede decir cosas nunca dichas)

"Es... un gran vendedor. Lo llamo P.T. Barnum. ¿Sabes quién era P.T. Barnum? Uno de los más grandes del mundo [NDR: fue un 'hombre para todo', de la política, la empresa y el mundo del circo conocido por sus trucos para el engaño de masas]. Podía vender cualquier producto en cualquier momento. Esa era su expresión: 'Puedo vender cualquier producto en cualquier momento'. Era cierto. Dijo que no importa si funciona o no".

"Pero Zelenski no es P.T. Barnum, ¿sabes? Consiguió que el corrupto Joe Biden le diera 350 mil millones de dólares. Y mira lo que consiguió... lo consiguió. Falta aproximadamente el 25% de su país".

Sobre el papel de Europa en Ucrania y más allá

"Conozco a los buenos líderes. Conozco a los malos líderes. Conozco a los inteligentes. Conozco a los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos. Pero, eh, no están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos. No están haciendo un buen trabajo".

Sobre Biden

"Biden tiene un coeficiente intelectual bajo, especialmente hoy en día. O sea, tenía un coeficiente intelectual bajo hace 30 años, pero ahora lo tiene aún más bajo".

Sobre el papa

"Estoy seguro de que es un hombre encantador. Su hermano `[Louis Martin Prevost] es un hombre encantador. ¿Sabes que su hermano es un convencido MAGA? Vive en Florida y ya me reuní con él".

Sobre la inmigración 'buena' y la 'mala'

"La comunidad venezolana en EEUU... bueno, sin duda contribuyen... sí, quiero ver gente que contribuya. No quiero ver a Somalia. No quiero ver a una mujer que, ya sabes, se casa con su hermano para entrar y luego se convierte en congresista y no hace más que quejarse. Solo se queja, se queja, se queja, y aún así su país es un desastre".

Sobre las críticas internas y el 'peso' del cargo

"Marjorie Taylor Greene, que tiene un coeficiente intelectual bajo [...] era una persona leal hasta que no pude contestar sus llamadas porque estoy demasiado ocupado para contestar las llamadas de la gente. No puedes llamarme tres veces al día. Y simplemente no es apropiado cuando tengo, ya sabes, más de 200 congresistas, 53 senadores, 212 países... toda esta gente llamando, y una familia. De hecho, la familia sufre. Me cuesta más devolverles la llamada".