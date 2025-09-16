"Llegas en tiempos turbulentos": quién es (y qué tiene por delante) Michael Mann, el nuevo embajador de la UE en Israel 

Cuando te dicen "embajador, llegas en tiempos turbulentos" se intuye que la tarea diplomática no va a ser fácil. Esta es la frase que ha tenido que hoy el nuevo embajador de la Unión Europea, Michael Mann al entregar sus cartas credenciales a Isaac Herzog, presidente de Israel, su nuevo destino.

Nacido en Kent (Inglaterra) hace 58 años y padre de cinco hijos —dos con su actual esposa y tres de un matrimonio anterior—, cuenta con la doble nacionalidad británica y alemana. Por su perfil podría bien desempeñar el rol de 'hombre para todo' de la UE, tras una trayectoria de décadas en el aparato de Bruselas... aunque durante muchos años fuera físicamente de Europa.

Antes de asumir la representación diplomática de Bruselas en Tel Aviv, Mann ejerció como enviado especial de la UE para Asuntos Árticos. Una labor que desarrolló durante como ampliación de su cargo de embajador comunitario en Islandia, entre otros cargos de una larga lista de méritos europeos que comenzó como periodista, llegando a ser corresponsal en la UE para el Financial Times.

Los últimos años ha estado plenamente ligados a Israel. En 2022 asumió la jefatura del Departamento responsable de Israel, los Territorios Palestinos Ocupados y el Proceso de Paz en Oriente Próximo. En este tiempo le toco coordinar la respuesta al "terrible, brutal e indiscriminado" ataque de Hamás del 7 de octubre y a "la devastadora guerra posterior en Gaza", como describe, con esos términos.

En su propia página, Mann reconocer sentirse "sumamente privilegiado" de haber sido elegido para este cargo, que llega "14 años después de conocer Israel", entonces como portavoz de la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton. De momento, todo son llamadas a la concordia, sin una palabra que pueda generar una nueva brecha con Israel.

Sin embargo, su aterrizaje oficial en el país hebreo coincide con el debate abierto en el seno de la Unión Europea, cada vez más cercana a hablar de "genocidio" en Gaza y especialmente, a romper, aunque sea de forma parcial, el Acuerdo de Asociación con Israel. De hecho, se espera que este miércoles la UE presente su propuesta formal para la ruptura.

Ese contexto ha marcado la presentación de Mann ante el jefe de Estado israelí. Isaac Herzog ha reconocido estar "extremadamente preocupado" por las discusiones abiertas en Bruselas. Al respecto, ha advertido que "espero que Europa sea suficientemente inteligente como para no dar pasos que podrían ser irreparables".

Pese a sus críticas a Europa y a "altos cargos europeos, incluida la presidenta Ursula von der Leyen", Herzog ha intentado mostrarse como un líder europeísta. "Soy un firme defensor de las relaciones entre Israel y Europa. Algunos en Israel creen que Europa es una causa perdida, pero no estoy de acuerdo", ha expresado como 'gesto' hacia el nuevo embajador.

Su extraña bienvenida al diplomático comunitario ha continuado con alguna palabra algo más amable hacia él, que ha continuado el propio Michael Mann con cortesía. Sin entrar en consideraciones sobre Gaza, este se ha limitado a mostrar su deseo de "trabajar junto con israelíes de todos los sectores sociales por un futuro mejor para Israel y la región".

Sí habló de Gaza un día antes, tras una visita de la que dio cuenta en sus redes sociales. De su primera experiencia en la Franja "quedé horrorizado por las atrocidades", así como "profundamente conmovido por la fuerza y la resiliencia de los sobrevivientes [...] y los líderes locales". "La guerra debe terminar. Los rehenes deben regresar a casa", remataba horas antes de entregar sus credenciales ante el presidente israelí.