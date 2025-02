Los expertos activan las alarmas por los peligros de las tropas norcoreanas de Rusia en Europa: "Ahora son reales"

Anadolu via Getty Images

En una mesa redonda celebrada el lunes por las embajadas de Alemania y Ucrania en Seúl, expertos en seguridad internacional expresaron su preocupación sobre la creciente implicación de Corea del Norte en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania debido a las graves consecuencias que puede tener no solo para la seguridad de Europa, sino para la estabilidad global.

Alyona Getmanchuk, directora del Centro Nueva Europa, con sede en Kiev, advirtió que el papel de Corea del Norte en la guerra no debe subestimarse, tal y como informó The Korea Herald. "La participación de Corea del Norte es un acontecimiento peligroso al que no deberíamos restar importancia. Aunque las naciones occidentales pueden parecer desunidas, los regímenes autoritarios están sincronizando sus esfuerzos y aumentando su cooperación", afirmó.

"Cada contribución que se hace en Ucrania es un paso hacia la justicia y la estabilidad. Agradecemos cualquier forma de ayuda, ya sea humanitaria o defensiva", manifestó al medio coreano.

La directora del Centro Nueva Europa destacó que la ayuda norcoreana ha pasado de ser un simple suministro de municiones a un involucramiento más sofisticado, con la entrega de misiles balísticos, como el KN-23, que ahora se consideran más efectivos que sus homólogos rusos.

Este misil, diseñado para volar a baja altitud y reducir el tiempo de vuelo, ha mejorado su precisión gracias a la colaboración de expertos rusos, lo que lo convierte en una amenaza creciente para Ucrania y la región.

Mykhailo Gonchar, presidente del Centro de Estudios Globales Estrategia XXI, coincidió con Getmanchuk al señalar que la implicación de Corea del Norte en el conflicto está aumentando. "Ahora estamos en un punto en el que están suministrando el 50% de la munición a Rusia", precisó, subrayando la importancia de seguir de cerca la dinámica militar de Pyongyang en Europa.

Por su parte, el embajador ucraniano en Corea del Sur, Dmytro Ponomarenko, resaltó que la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang no solo amenaza la seguridad de Ucrania, sino también la estabilidad de Europa: "El conflicto no se limita a Ucrania. Sus ramificaciones se extienden mucho más allá de nuestras fronteras y afectan la estabilidad europea, la seguridad alimentaria y las instituciones internacionales".

Además, Joern Beissert, subjefe de misión de la Embajada de Alemania, subrayó que los países europeos, que han sido los principales contribuyentes a la seguridad de Ucrania, esperan un compromiso similar por parte de aliados como Corea del Sur. "Esperamos el mismo compromiso de nuestros aliados, incluida la República de Corea", aseveró.