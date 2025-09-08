Los expertos señalan que Putin tiene en el punto de mira estos dos países de la OTAN y uno de ellos señala cuándo ocurriría

Cuatro buques de guerra refuerzan el flanco norte de la OTAN en el mar Báltico, en una imagen de archivo.

En la actualidad, Rusia sigue constituyendo una de las mayores amenazas para los países de la OTAN. Sin embargo, hay dos naciones europeas particularmente vulnerables. Después de analizar varias señales de advertencia, estos profesionales algunas posibles ubicaciones para un posible asalto militar de Moscú.

Según publica el diario británico Daily Express, que ha tenido acceso a una variedad de fuentes, incluidos funcionarios de Defensa y de la OTAN, los Estados bálticos se conocen como posible trampolín para una invasión rusa. Los expertos creen que la posible ocupación rusa en el este de Ucrania podría envalentonar al Kremlin para avanzar sobre los antiguos miembros de la Unión Soviética. De este modo, Estonia, Lituana y Letonia quedan en el punto de mira, puesto que brindan un importante acceso marítimo.

De acuerdo a la información difundida, Rusia podría estar interesada en atacar el corredor de Suwalki, que abarca aproximadamente 60 millas (96 kilómetros) entre Lituania y Polonia. Tomar el control de este enclave podría aislar a las naciones bálticas de sus socios occidentales.

En declaraciones recogidas por el medio, Philip Ingram, exoficial de los servicios de Inteligencia de Reino Unido, asegura que "estamos viendo una mayor presencia militar rusa en Kaliningrado y Bielorrusia, con ejercicios militares repentinos y movimientos inusuales de tropas". Asimismo, señala que hay indicadores de "guerra híbrida" que van desde "interferencias GPS" hasta "personas enviadas por el Kremlin para fomentar el malestar entre las minorías de habla rusa". Por el momento, los países involucrados de la Alianza se encuentran examinando métodos para proteger el tramo.

Tal y como reza el medio, si la OTAN se enfrenta a una invasión, Rusia probablemente desplegaría las llamadas "tácticas de guerra híbrida" como precursoras de cualquier asalto. Esto incluiría ataques contra infraestructuras vitales, incluidos los cables marítimos submarinos.

De hecho, el pasado junio, durante un Comité Conjunto sobre Estrategia de Seguridad Nacional en Reino Unido, el ministro de las Fuerzas Armadas, Luke Pollard, identificó aproximadamente 60 cables submarinos del Reino Unido como "una amenaza". "Esto no se hablaba realmente hace unas décadas, ahora es un tema habitual de conversación sobre la amenaza general", aseguró, refiriéndose a los responsables del 99% de la trasmisión de datos para las comunicaciones mundiales, la conectividad a Internet y las transacciones financieras.

El ministro, en sus declaraciones recogidas por el medio, advirtió que "cada vez más buques de guerra rusos" merodean las aguas del mar Báltico. "Tengo plena confianza, al igual que el público británico, en que nuestra Royal Navy continuará defendiendo nuestras aguas y manteniendo seguros nuestros cables submarinos", concluyó. Desde 2023, al menos 11 han resultado dañados, y si bien este daño puede deberse a deterioros, la mayor frecuencia de incidentes ha generado preocupación.