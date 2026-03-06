Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'The New York Times' revela que la escuela iraní donde murieron 175 personas pudo ser atacada por un error de precisión de EEUU
El ataque, que muchos calificaron (erroneamente) en un inicio como bulo, fue parte de una ofensiva a una base naval cercana donde, según dijeron las autoridades al medio citado, "estaban operando fuerzas estadounidenses".

Funerales de las alumnas y el personal de una escuela atacada el 28 de febrero de 2026 por EEUU e Israel en Minab (Irán), el 3 de marzo.
Funerales de las alumnas y el personal de una escuela atacada el 28 de febrero de 2026 por EEUU e Israel en Minab (Irán), el 3 de marzo.

Un análisis publicado por el diario 'The New York Times' revela, en línea con lo que ya advirtieron investigadores militares estadounidenses, que el ataque de la escuela de primaria iraní que terminó con la vida al menos 175 personas, entre ellas niños, pudo deberse a un fallo de precisión de EEUU. 

Según las primeras investigaciones, el ataque (que afectó a civiles y que no ha sido reivindicado por ninguna de las partes implicadas en el conflicto), ocurrió al mismo tiempo que otros realizados a una base naval cercana vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, por lo que es bastante probable que se debiese a un error de identificación de las fuerzas estadounidenses. 

"Un análisis de dichas publicaciones, así como de fotos y videos de transeúntes capturados una hora después de los ataques, corrobora que la escuela fue atacada al mismo tiempo que la base naval", señalan desde el medio. 

De hecho, las imágenes satelitales muestran que al menos seis edificios dentro de la base militar, una de las principales del país, fueron alcanzados por los ataques. Cuatro de ellos, según explica el diario, quedaron completamente destruidos.

El analista de seguridad nacional y exasesor del Pentágono, Wes J. Bryant, quien ha hablado con el periódico estadounidense, ha explicado que el motivo más probable del ataque es que se debiese a un error de identificación del objetivo, es decir, que los militares atacaran el lugar sin saber que había civiles en su interior. Sin embargo, el día que ocurrió el ataque era lectivo en Irán. 

Además de la proximidad a la base iraní, el edificio escolar, según explica el diario, había formado parte de la base naval en el pasado, aunque dejo de estar conectado a las instalaciones militares sobre el 2016. A pesar de ello, tal y como explican algunas fuentes, se debería de haber advertido su presencia durante la planificación del ataque. 

Y es que, tal y como señala la jurista Janina Dill en el reportaje, el derecho internacional exige verificar antes de realizar un ataque que el objetivo no cause daños civiles. "No hacerlo podría violar el derecho internacional", sentenció. 

