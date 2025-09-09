Los pescadores entran en guerra contra el cangrejo 'oxidado' devorador que está dejando a un río sin especies locales

Un tipo de cangrejo especialmente agresivo está invadiendo el río Aisne, especialmente en el tramo por el que discurrre a su vez el Serre, en el norte de Francia. Se trata del cangrejo de río oxidado, cuya presencia preocupa a las asociaciones de pescadores, que fomentan su consumo.

Esta especie, originaria de América del Norte, apodado "oxidado" por sus manchas rojas, es una especie invasora en lagos y arroyos. Su presencia en los ríos francesas ha proliferado en los últimos tres años, según ha publicado el medio France 3 Régions, que ha señalado que ha acabado expulsando a los cangrejos de río de pinzas blancas locales, mucho menos agresivos.

El director de la Federación de Pesca y Protección de Medios Acuáticos de Aisne, Martin Duntze, explicó al medio francés que este cangrejo "es un riesgo para la biodiversidad porque tiene relativamente pocos depredadores, aparte de los mapaches, algunas especies de peces y aves".

"Son muy agresivos y tienen una estrategia reproductiva mucho más eficiente que las especies autóctonas, por lo que compiten por alimento y hábitat, e incluso depredan ciertas especies de peces pequeños", agregó.

Como consecuencia de esto, los pescadores se encontrado con las aguas del río Serre prácticamente vacías, cuando antes estaba repleto de peces. "Es molesto porque si pescas truchas, vienen y te quitan los señuelos. Si pescas con pececillos o lombrices, vienen y los atacan. Nuestro objetivo es pescar truchas", señaló un miembro del club de pesca de Rozoy-sur-Serre.

Combatir a este cangrejo es muy complicado, según aseguró Duntze, que apuntó a una única solución: la captura. Además, añadió que "es muy sabroso".