"Me hice enfermera para ayudar a los demás pero me arrepiento: es un trabajo que nos desgasta rápidamente"

Una enfermera de urgencias del Hospital Sant'Orsola de Bolonia ha descrito las condiciones a las que se enfrentan quienes trabajan como ella, incluyendo horarios imposibles, agresiones (verbales y de otro tipo) y amenazas: "Nuestro trabajo es muy agradable, pero lo que te da es menos de lo que te quita hoy en día".

"Siempre trabajamos con personal limitado, siempre con un contingente mínimo, sobre todo durante el periodo vacacional, que obviamente debe garantizarse, pero basta con una enfermedad, una lesión o un imprevisto para que los efectivos no sean suficientes", ha denunciado Viola Di Lembo, de 47 años, en una entrevista con el medio Corriere di Bologna.

Di Lembo ha contado que lleva 10 años trabajando de enfermera. "Después de terminar mis estudios de grado y posgrado y elegir Bolonia por su tradición enfermera. Antes de eso, trabajé en veleros e incluso para una empresa de chárter, pero en cierto momento sentí la necesidad de hacer algo con impacto social. Creía de verdad en este trabajo y empecé con mucho entusiasmo", ha agregado.

Ahora, sin embargo, ha asegurado que se arrepiente. "Empiezo a sentir la tensión. Una tensión que rara vez se reconoce. Me gustaría tener más tiempo para mi vida personal. Sin una pareja adecuada, esta profesión no es atractiva. No te permite organizar tu vida, por no hablar del dinero, que para una ciudad como Bolonia es muy limitado", ha señalado.

"Si pudiéramos hacerlo como se debe, el nuestro sería un trabajo muy agradable, pero lo que te da es menos de lo que entra ahora. Así que, al final, tienes que tomar tus propias decisiones", ha afirmado.