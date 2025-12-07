Merz dice ante Netanyahu que Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este domingo en Jerusalén que, "como país en guerra" y como "Estado democrático gobernado por un Estado de Derecho", Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares".

Durante una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Merz ha mostrado su firme apoyo a Israel, pero ha añadido que las acciones del Gobierno israelí durante la guerra de Gaza pusieron a Alemania "ante un dilema".

"Ante el inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza, tuvimos que mostrar nuestro apoyo. Gracias a la mediación del presidente (Donald) Trump, ahora tenemos un alto el fuego", ha defendido para añadir que ahora "una paz duradera es posible".

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha llegado este sábado a Israel en su primera visita como jefe de Gobierno y tras realizar una escala previa en Jordania donde ha pedido abiertamente a las autoridades israelíes que desistan en sus intentos de anexión de Cisjordania; todo ello a pocas horas de una cuestionada reunión que mantendrá este domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Gaza.

"Hay que mantener el camino hacia un Estado palestino. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de anexión en Cisjordania, ni formal ni política, ni estructural, ni fáctica, ni de ningún otro tipo que equivalga a la anexión de la región", manifestó este sábado Merz durante su visita a territorio jordano.

En lo cuanto al plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, Merz ha manifestado su deseo de avanzar hacia una fase siguiente del proceso, confiando en que Hamás sea finalmente desarmado. "Esta guerra está siendo librada exclusivamente por Hamás. Si Hamás depone las armas, entonces hay un futuro para la región y también hay un futuro para Gaza", ha opinado, según declaraciones recogidas por la agencia dpa.