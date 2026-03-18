La empresa que sabe en tiempo real cuánto petróleo lleva cada barco bloqueado en el estrecho de Ormuz tiene 11.000 clientes y factura 300 millones al año: nadie la conoce

La Guerra del Golfo fue el primer gran conflicto retransmitido prácticamente en directo a todo el planeta. Décadas después, las guerras ya no solo se ven, también se analizan al instante. La actual tensión entre Estados Unidos e Israel con Irán está marcando otro hito, el de los mapas interactivos que permiten seguir en tiempo real qué infraestructuras son atacadas, cuántos barcos quedan bloqueados o qué cargamento transportan.

En ese nuevo ecosistema informativo hay una empresa casi invisible para el gran público, pero imprescindible para gobiernos, traders y periodistas: Kpler. Esta firma es capaz de saber, prácticamente al minuto, cuánto petróleo transporta cada buque que atraviesa zonas críticas como el estrecho de Ormuz.

Fundada en París en 2014 por los ingenieros Jean Maynier y François Cazor, la compañía se ha convertido en una referencia global en inteligencia de materias primas. Su crecimiento ha sido silencioso pero constante: hoy suma más de 11.000 clientes y genera unos ingresos anuales cercanos a los 300 millones de euros.

Un "Bloomberg" del mundo físico

Kpler se define a sí misma como una especie de "Bloomberg de la economía real". Su negocio consiste en convertir una avalancha de datos dispersos en información útil para tomar decisiones. Para lograrlo, recopila cerca de mil variables distintas: desde registros portuarios escritos a mano hasta señales de posicionamiento marítimo, pasando por imágenes satelitales o captadas por drones.

El resultado es una plataforma capaz de mostrar en tiempo real el flujo global de casi 40 materias primas, con especial foco en el petróleo. Sus algoritmos, por ejemplo, estiman la carga de un petrolero analizando detalles como la línea de flotación del casco o el tiempo que permanece atracado en puerto.

Esto ha cambiado por completo la forma de entender el mercado energético. Lo que antes dependía de informes oficiales con meses de retraso ahora puede observarse casi en directo.

Información que mueve mercados

Para operadores y analistas, la herramienta es una ventaja competitiva clave. Permite visualizar al instante la relación entre oferta y demanda, detectar cuellos de botella logísticos y anticipar movimientos de precios.

Esa capacidad ha llevado incluso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo a incorporar sus datos como referencia secundaria desde 2025. En un mercado donde cada barril cuenta, tener una fotografía precisa del flujo global se ha vuelto imprescindible.

El acceso, eso sí, no es barato. Las suscripciones pueden alcanzar varias decenas de miles de euros al año, un coste asumible solo para grandes actores del mercado.

Crisis que impulsan el negocio

El auge de Kpler no se entiende sin las crisis recientes. La pandemia de Covid-19 desordenó las cadenas logísticas globales, generando congestión portuaria y retrasos masivos. Poco después, el bloqueo del Bloqueo del Canal de Suez evidenció hasta qué punto un solo incidente puede paralizar el comercio mundial.

A ello se sumaron los ataques a buques en el Mar Rojo en 2023, que volvieron a poner el foco en la fragilidad de las rutas marítimas. En este contexto, empresas y gobiernos empezaron a exigir más visibilidad: saber dónde están sus mercancías y cuándo llegarán dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad.

El reto de los barcos "fantasma"

Sin embargo, mapear el comercio global no siempre es sencillo. Uno de los mayores desafíos son los llamados barcos "fantasma", utilizados para transportar petróleo ruso evitando sanciones internacionales. Estos buques apagan sus sistemas de localización para desaparecer del radar.

Kpler trata de seguirles la pista mediante imágenes satelitales y bases de datos visuales, pero la carrera es constante. Nuevas técnicas de ocultación surgen con frecuencia, como la manipulación de señales para simular la identidad de otro barco.

A esto se suma la resistencia de algunos actores a la transparencia. Propietarios de grandes yates, por ejemplo, han pedido ser eliminados de los mapas por motivos de seguridad.

Una startup que ya no lo parece

Aunque mantiene la estética de una startup tecnológica, Kpler se ha alejado del modelo habitual del sector. No ha necesitado rondas de financiación externas ni ha operado en pérdidas. Sus fundadores y empleados aún controlan más de la mitad del capital.

Eso sí, la empresa ya no es estrictamente francesa. Con el paso del tiempo, se ha integrado en una estructura con sede en Bélgica, un país con condiciones fiscales favorables para este tipo de compañías.

Mientras tanto, su influencia sigue creciendo. En un mundo donde los conflictos y las tensiones geopolíticas afectan directamente al suministro energético, disponer de información en tiempo real se ha convertido en un poder estratégico. Y Kpler, pese a su bajo perfil mediático, es uno de los actores que mejor lo maneja.