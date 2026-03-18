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Dua Lipa se pronuncia contundente como pocos sobre el 'caso Epstein': "Es como poner todo bajo una especie de velo"
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Dua Lipa se pronuncia contundente como pocos sobre el 'caso Epstein': "Es como poner todo bajo una especie de velo"

La artista lo ha hecho en su club de lectura Service95.

Marina Prats
Marina Prats
Dua Lipa en la fiesta Vanity Fair tras los premios Oscar 2026.
Dua Lipa en la fiesta Vanity Fair tras los premios Oscar 2026.Getty Images

Los nuevos archivos del caso Epstein recientemente desclasificados a principios del mes de febrero han dado la vuelta al mundo. Con estos documentos del delincuente sexual, se han visto arrastrados el expríncipe Andrés, Bill Gates que se ha visto obligado a disculparse o Stephen Hawking quien aparecía en una de las imágenes junto a dos mujeres en bikini.

Ahora, la CNN ha podido acceder las declaraciones del decorador de las habitaciones de la mansión de Epstein, que vio algunas "señales de alerta" en el proyecto en la isla de Little St. James. En esa misma investigación se ha accedido a documentos judiciales de algunas de las víctimas y testigos de la trata sexual de Epstein. 

"Las actividades eran tan obvias y descaradas que cualquiera que pasara un tiempo considerable en una de las residencias de Epstein habría sido plenamente consciente de lo que estaba sucediendo", señalaba una de las víctimas en un documento judicial. 

No obstante, aunque los archivos desclasificados han estremecido al mundo, no son muchos los rostros públicos que se han pronunciado sobre esta trama de abusos sexuales y tráfico sexual de menores. La cantante británica Dua Lipa lo ha hecho en su club de lectura en su pódcast Service95 donde mientras hablaba con su invitada la escritora Roxane Gay, autora del libro Mala feminista, criticó la forma en la que los medios habían tratado el caso Epstein.

"La forma en que se han informado los crímenes y el lenguaje que se ha utilizado han sido un gran perjuicio para todas las víctimas", ha empezado diciendo la artista. "No dejo de pensar en todas las historias que hablan de niñas menores de edad y fiestas sexuales, en lugar de escribir sobre las víctimas, que eran niños víctimas de trata", ha añadido. 

"Es como poner todo bajo una especie de velo para proteger —no sé a quién, quizás al lector— o intentar enmascarar lo que está sucediendo", ha recalcado la intérprete de temas como Illusion, Houdini o Levitating.

El sensacionalismo y el amarillismo con el que se ha tratado un caso sobre trata y abusos sexuales a menores, incluso con víctimas de 9 o 10 años, ha generado indignación, así como el criterio que han tomado algunos medios o rostros públicos que no se han pronunciado públicamente sobre el tema.

El posicionamiento político de Dua Lipa

La artista de origen albanokosovar no se ha callado ante distintos conflictos políticos y sociales como el genocidio en Gaza. En 2024, en una entrevista con Rolling Stone, comparó la situación vivida en la Franja de Gaza. 

"En este momento, lo que tenemos que mirar es cuántas vidas se han perdido en Gaza, y los civiles inocentes, y las vidas que se están perdiendo", sentenció y apuntó que "no hay suficientes líderes mundiales que adopten una postura y hablen de la crisis humanitaria que está pasando y del cese al fuego humanitario que tiene que darse".

Lipa pidió activamente un alto al fuego en Gaza y se mostró tajante con Hamás, declarando: "Me siento muy mal por cada vida israelí que se ha perdido y por lo que ocurrió el 7 de octubre".

Tampoco se ha callado a la hora de defender los derechos del colectivo LGTBIQ+, ha participado en marchas del Orgullo en países como Australia o Argentina y rechazó actuar en el Mundial de fútbol de Qatar de 2022. "Estoy deseando visitar Qatar en cuanto hayan cumplido con los derechos humanos con que se comprometieron cuando se hicieron con el derecho a organizar la Copa del Mundial", declaró entonces.

Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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