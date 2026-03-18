Dua Lipa se pronuncia contundente como pocos sobre el 'caso Epstein': "Es como poner todo bajo una especie de velo"

Los nuevos archivos del caso Epstein recientemente desclasificados a principios del mes de febrero han dado la vuelta al mundo. Con estos documentos del delincuente sexual, se han visto arrastrados el expríncipe Andrés, Bill Gates que se ha visto obligado a disculparse o Stephen Hawking quien aparecía en una de las imágenes junto a dos mujeres en bikini.

Ahora, la CNN ha podido acceder las declaraciones del decorador de las habitaciones de la mansión de Epstein, que vio algunas "señales de alerta" en el proyecto en la isla de Little St. James. En esa misma investigación se ha accedido a documentos judiciales de algunas de las víctimas y testigos de la trata sexual de Epstein.

"Las actividades eran tan obvias y descaradas que cualquiera que pasara un tiempo considerable en una de las residencias de Epstein habría sido plenamente consciente de lo que estaba sucediendo", señalaba una de las víctimas en un documento judicial.

No obstante, aunque los archivos desclasificados han estremecido al mundo, no son muchos los rostros públicos que se han pronunciado sobre esta trama de abusos sexuales y tráfico sexual de menores. La cantante británica Dua Lipa lo ha hecho en su club de lectura en su pódcast Service95 donde mientras hablaba con su invitada la escritora Roxane Gay, autora del libro Mala feminista, criticó la forma en la que los medios habían tratado el caso Epstein.

"La forma en que se han informado los crímenes y el lenguaje que se ha utilizado han sido un gran perjuicio para todas las víctimas", ha empezado diciendo la artista. "No dejo de pensar en todas las historias que hablan de niñas menores de edad y fiestas sexuales, en lugar de escribir sobre las víctimas, que eran niños víctimas de trata", ha añadido.

"Es como poner todo bajo una especie de velo para proteger —no sé a quién, quizás al lector— o intentar enmascarar lo que está sucediendo", ha recalcado la intérprete de temas como Illusion, Houdini o Levitating.

El sensacionalismo y el amarillismo con el que se ha tratado un caso sobre trata y abusos sexuales a menores, incluso con víctimas de 9 o 10 años, ha generado indignación, así como el criterio que han tomado algunos medios o rostros públicos que no se han pronunciado públicamente sobre el tema.

El posicionamiento político de Dua Lipa

La artista de origen albanokosovar no se ha callado ante distintos conflictos políticos y sociales como el genocidio en Gaza. En 2024, en una entrevista con Rolling Stone, comparó la situación vivida en la Franja de Gaza.

"En este momento, lo que tenemos que mirar es cuántas vidas se han perdido en Gaza, y los civiles inocentes, y las vidas que se están perdiendo", sentenció y apuntó que "no hay suficientes líderes mundiales que adopten una postura y hablen de la crisis humanitaria que está pasando y del cese al fuego humanitario que tiene que darse".

Lipa pidió activamente un alto al fuego en Gaza y se mostró tajante con Hamás, declarando: "Me siento muy mal por cada vida israelí que se ha perdido y por lo que ocurrió el 7 de octubre".

Tampoco se ha callado a la hora de defender los derechos del colectivo LGTBIQ+, ha participado en marchas del Orgullo en países como Australia o Argentina y rechazó actuar en el Mundial de fútbol de Qatar de 2022. "Estoy deseando visitar Qatar en cuanto hayan cumplido con los derechos humanos con que se comprometieron cuando se hicieron con el derecho a organizar la Copa del Mundial", declaró entonces.